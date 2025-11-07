Közismert a világ élvonalbeli labdarúgóiról, hogy egyáltalán nem vetik meg a gyors és drága sportkocsikat. Cristiano Ronaldo fia azonban már 15 évesen elmondhatja magáról, hogy kivételes jármű van a birtokában, pedig még jogosítványa sincs, és Szaúd-Arábiában, ahol jelenleg él, 18 éves koráig nem is lehet.

A világhírű csatár fia a közösségi oldalán dicsekedett el azzal, hogy

az első autója egy Lamborghini Urus S, melynek ára 265 ezer euróról indul, ami a mostani árfolyamon több mint 100 millió forintnak felel meg

– írja az Auto Bild.

Cristiano Ronaldo Jr. ezzel gyorsan az apja nyomdokaiba lépett, sőt, máris túlszárnyalta az ötszörös Aranylabda-győztes portugált, aki az első autóját akkor vette, amikor még a Manchester United színeiben játszott; az egy, a Lamborghininél sokkal szerényebb Audi S3 volt.

Íme a Lamborghini Urus S facelift-változata – a képre kattintva galéria nyílik:

20 fotó

Ezzel szemben az Urus S nem csupán a piszkos anyagiak tekintetében múlja felül az S3-as paramétereit, kezdve azzal, hogy a 4,0 literes, turbófeltöltős V8-as motor több mint 650 lóerős teljesítményre képes. A nagy teljesítményű szabadidőautó 3,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 305 km/óra. Erre mondják, hogy az alma nem esett messze a fájától.

Fiatal kora ellenére Ronaldo Jr. pályafutása ígéretesen alakul. Ugyanúgy, mint az édesapja, a 7-es számot viseli a mezén, és miután meggyőző teljesítményt nyújtott a szaúd-arábiai Al-Nassr akadémiáján, nemrég a portugálok U16-os válogatott csapatába is bekerült.

Folyamatosan bővül az idősebbik Ronaldo gyűjteménye is, ami a közelmúltban egy egyedi BMW-vel bővült:

