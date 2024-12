A BMW XM Label Red a legerősebb sorozatgyártású BMW ami valaha napvilágot látott.

V8-as benzinmotorjának legnagyobb teljesítménye 585 lóerő, a forgatónyomaték maximuma 750 Nm, ami 1800 és 5400/perc között áll rendelkezésre. A hajtáslánc másik eleme a nyolcfokozatú sebességváltóba integrált villanymotor, 197 lóerős csúcsteljesítménnyel és 280 Nm maximális forgatónyomatékkal. A rendszerteljesítmény így 748 lóerő, ami 95 lóerővel több, mint az XM alapmodellé; míg a kombinált forgatónyomatéki csúcs 1000 Nm-re emelkedett.

BMW XM Label Red galéria

Ilyen 185 ezer dolláros (70 millió forint), egyedi igények alapján készült SUV-t ajándékozott most a BMW az Al Nassr futballcsapat játékosainak, köztük Ronaldónak is. A bajor gyártó ugyanis nemrég kötött exkluzív partnerségi megállapodást a szaúd-arábiai labdarúgócsapattal, ahol a portugál játékos is rúgja a bőrt.

A BMW és az Al Nassr együttműködése azonban nemcsak a játékosok luxusigényeit elégíti ki, hanem a környezetvédelemre is figyelmet fordít. A megállapodás részeként elektromosautó-töltőállomásokat is telepítenek a klub létesítményeiben, támogatva a fenntartható közlekedést.

A csapat hivatalos Instagram-oldalán büszkén osztották meg Ronaldo új autóját.

Cristiano Ronaldo autóparkja már eddig is irigylésre méltó volt: legutóbb egy 800 milliós Ferrari Daytona SP3-at is bezsebelt, közvetlenül a 3 milliárd forint értékű Bugatti Centodiecire után.