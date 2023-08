Kigyúrt bálna, de nem a legélesebb kés a fiókban

Szavakkal leírni az XM utasterét nehéz lenne, inkább készítettem nektek egy videót, néhány gondolattal kiegészítve az autóról.

A vezető előtti digitális kijelző képátlója 12,3″, a középső érintőképernyőé pedig 14,9″. A kettőt nagyon ízléses, ívelt üvegborítás fogja össze. A képminőség és a mögötte dolgozó hardvert pont olyan jó, amit elvárhat az ember ezen a szinten. De! A navigáció több estben feladta a harcot a teszt alatt, ami azért óriási probléma, mert a vezetéstámogató rendszerek ezzel összhangban dolgoznak. Ha például egy körforgalomhoz vagy egy kereszteződéshez közeledünk – a tampomat és a GPS is be van lőve -, az XM tud olyat, hogy amikor a csomóponthoz érünk, elkezd szépen fékezni, hogy biztonságosan tudjuk bevenni a kanyart, sőt körforgalomnál kormányozni is képes magától ki és be.

Ez nagyon menő tényleg, egészen addig a pontig, amíg nem hiszi azt a GPS, hogy az M3-as autópálya helyett valamelyik 30-40 kilométerrel odébb lévő faluban közlekedünk. Okozott néhány kellemetlen meglepetést ez a hiba, remélhetőleg egy szoftverfrissítés azóta megoldotta a problémát. És nem az volt, hogy emiatt eltévedtem…