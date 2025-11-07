Egy 43 éves törökszentmiklósi férfi november 5-én délelőtt egy lakattal lezárt, 55 ezer forint értékű kerékpárt lopott el. Néhány nappal korábban a törökszentmiklósi vasútállomás kerékpártárolójában elhelyezett 60 ezer forint értékűre rúgó bringának nem tudott ellenállni.

A rendőrök adatot gyűjtöttek, kamerafelvételeket elemeztek, így gyorsan megállapították a tettes kilétét. Előállították a rendőrkapitányságra, majd lopás miatt kihallgatták.

Nemcsak egy bűncselekményt róttak a terhére, ugyanis október 23-án egy lakattal lezárt, 360 ezer forint értékű elektromos kerékpárt lovasított meg, délután pedig egy élelmiszerbolt előtt lelakatolt 40 ezer forintos kétkerekűt vitt magával.

Hogy derült minderre fény? A férfi elfogását követően kutatást tartottak a lakóhelyén, a rendőrök megtalálták a szóban forgó négy kerékpárt. Kihallgatásakor elmondta, át akarta festeni a kerékpárokat, hogy úgy adjon majd tovább rajtuk.

Hát, ez van, lopok, lopok!”

– mondta még a rendőröknek. A férfit őrizetbe vették.