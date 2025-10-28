Nem mindennapi jelenetet rögzített egy rendőrautó kamerája a napokban Szolnokon. Egy autós talán éppen a Holt-Tisza vizében gyönyörködött, de eközben áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol érintőlegesen ütközött egy szemből érkezővel.

A jelenetet közelről rögzítő rendőrautót még pont ki tudta kerülni a figyelmetlen sofőr. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés.

A rendőrök azonnal intézkedtek a baleset helyszínén, az okozóval szemben megtették a szükséges intézkedéseket.