Sokak számára kulcsfontosságú átkelő a főváros két fele közt. Vannak sajnos, akik versenypályának képzelik, hiába a korlátozások. A nemrég véget ért felújítások alatt talán dugóforrásként tekintettek rá. Végig ugyanarról volt szó, az Árpád hídról, mely cikkünk megjelenésének napján lett 75 éves. Ebből az alkalomból hoztunk négy kevésbé ismert információt az átkelőről.

1. Más volt az eredeti neve

Amikor 1950. november 7-én a forgalom előtt megnyitották az átkelőt, azt még Sztálin hídnak hívták. A híd építését már 1903-ban eltervezték, de a tervpályázatot csak 1929-ben írták ki. A malmok lassan őröltek, hiszen az építkezés csak 1939-ben kezdődött meg, 1943-ban pedig le is állt a II. világháború miatt. A félkész hidat nem bombázták a háborús felek, így amikor 1948-ban folytatódott az építkezés, viszonylag hamar el is készült.

Végig úgy volt egyébként, hogy a híd az Árpád nevet kapja, szinte az utolsó pillanatban keresztelték mégis Sztálinra. Ez az elnevezés azonban nem ragadt meg az emberekben, és 1956-ban megkapta eredeti, máig használt nevét.

Így festett az elmúlt 75 évben az Árpád híd – a képre kattintva galéria nyílik!

9 fotó

2. Nem is egy hídról van szó

A hidat 1980 és 1984 között kétszer háromsávosra bővítették. Ekkor még két másik hidat építettek a régi két oldalára, így igazából az Árpád híd nem is egy, hanem három, egymással összekapcsolt, párhuzamos hídból áll, amelyek között 5-5 centiméteres hézag van.

3. Kétféle sebességkorlát van rajta érvényben

A középső részen, a régi hídon villamosközlekedés zajlik. A kötött pályás járművek legfeljebb 50 km/órával közlekedhetnek, míg mellette az autók mindkét irányba 70-70 km/órával, ha nincs valamilyen ideiglenes korlátozás.

4. Majdnem 60 évig rekordhosszú volt

928 méteres hosszával az Árpád hídnál nem volt hosszabb híd Magyarországon egészen 2007-ig. Ekkor adták át Dunaújvárosban a Pentele hidat (1682 m), majd hamar letaszított minden mást a trónról a Kőröshegyi völgyhíd (1872 m). Az Árpád híd már a fővárosban sem hosszrekorder, ezt a címet a Megyeri híd (1861 m) vette el tőle.

Ha a többi budapesti hídról is szeretnél néhány érdekességet megtudni, erre tessék: