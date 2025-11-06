Nem kezdődött jól a szerdai napja annak a két autósnak, akik fél 7-kor egyszerre ütöttek el egy szarvast a Németország északi részén fekvő Zingst települése környékén. Egy Dacia és egy Mercedes-furgon épp egymással szemben haladtak saját forgalmi sávjukban, amikor közéjük ugrott az állat.

A helyi rendőrség beszámolója szerint a két autó gyakorlatilag egyszerre kapta el a szarvast, melynek esélye sem volt a túlélésre. Jól mutatja a baleset erejét, hogy a Daciában és a Mercedesben együttesen 30 ezer eurónyi (11,6 millió forint) kár keletkezett, és a furgon annyira összetört, hogy azt úgy kellett elvontatni. A baleset egyetlen áldozata a vad volt: mind a Daciát vezető 49 éves sofőr, mind a Mercedesben ülő 18 éves megúszta sérülés nélkül.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kora reggeli és az esti órákban fokozott figyelemmel kell autózni, ugyanis az év ezen szakaszában számítani lehet a vadak átkelésére az utakon, főleg az erdős szakaszokon. Ez a figyelmeztetés itthon is abszolút megállja a helyét.

