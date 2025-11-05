216 centiméteres magasságával és csaknem 150 kilogrammos testtömegével általában nincs könnyű helyzetben Shaquille O’Neal, ha épp autóvásárlására kerül sor. Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) négyszeres bajnoka hatalmas autórajongó hírében áll, ugyanakkor ahhoz, hogy használnia is tudja a szerzeményeit, általában át kell alakíttatnia azokat.

O’Neal legutóbb egy 180 ezer dollár, átszámítva körülbelül 60 millió forint értékű Range Roverrel gazdagította a gyűjteményét. Vadonatúj autóját a Georgia állambeli Lumpkin megyébe szállíttatta, ahol egy műhelyben szabták volna a korábbi kosárlabdázó extravagáns méreteire a luxusterepjárót, azonban a vezetőülés áthelyezését megelőzően illetéktelen kezekbe került – írja az Autoevolution.

Az atlantai műhelybe már nem érkezett meg, azóta pedig a hatóságok próbálnak O’Neal autójának nyomára bukkanni, az üggyel összefüggésben már több házkutatási parancsot is kiadtak. A szállítást intéző kereskedő eközben 10 ezer dolláros – a mostani árfolyamon 3,4 millió forintnak megfelelő – nyomravezetői díjat tűzött ki.

Számos autót O’Nealre szabtak az elmúlt években: nemcsak Ferrari és Lamborghini, de Tesla Cybertruck, Corvette C8 és Lucid Air is szerepel a repertoárban.