Figyelemre méltó paraméterekkel rendelkezik az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) négyszeres bajnoka, Shaquille O’Neal a 216 centiméteres magasságával és a csaknem 150 kilogrammos testtömegével. Ezek azonban az autóvásárlásnál minden kétséget kizáróan hatalmas hátrányt jelentenek, mivel egy hétköznapi autóba nehezen, rosszabb esetben pedig egyáltalán nem tudja beszuszakolni magát.

A most 52 éves, 2011-ben visszavonult játékosnak a Lucid Air is feladta a leckét. Nagyot szólt, amikor 2020-ban – négy év fejlesztés után – piacra dobták az autót: a prémium-villanyszedán legerősebb variánsa azonnal az 1020 lóerős Tesla Model S Plaid egyik nagy kihívójává lépett elő. A paletta jelenlegi legerősebb tagja, az átszámítva körülbelül 100 millió forintot kóstáló Sapphire az 1251 lóerővel és a 2 másodperc alatti gyorsulásával (0-100 km/óra) tűnik ki a tömegből, de még a visszafogottabb specifikációk is 400-500 lóerő közötti teljesítménnyel villoghatnak.

Ebben az esetben azonban a méret volt igazán mérvadó, és a közel ötméteres karosszéria sem bizonyult elegendőnek. A több tucat autóból álló gyűjteménnyel büszkélkedő O’Neal kedvéért emiatt át kellett alakítani a négyajtós szedánt: a West Coast Customs csapata hátrébb helyezte a B-oszlopot, kettőre csökkentette az ajtók számát, így a végeredmény egy kupé lett – írja a CarBuzz.

Az átalakított Lucidról sok mindent nem árultak el, de vannak részletek, amik magukért beszélnek, kezdve a sötétvörös fényezéssel. A felniken az egykori kosárlabdázó egyik védjegye, a Superman-logó látható, a motorháztetőn pedig a Lucid-embléma helyett a „Diesel” felirat látható, ami O’Neal zenei karrierjére utal.

Autógyűjtő lévén O’Neal méretei nem először jelentettek kihívást, azok miatt Ferrarit és Lamborghinit is át kellett már építeni, sőt, nemrégiben egy Tesla Cybertruckot is vett.