Habár a sporttól csak 2011-ben vonult végleg vissza, Shaquille O’Neal kosárlabda-pályafutásának fénykora a ’90-es évekre tehető. A 216 cm magas játékos, akit egyszer a történelem 50 legjobb kosarasa közé is beválogattak, annak idején meglepte magát egy ezüstszínű 1998-as Ferrari F355 Spiderrel.

Hiába azonban még a vászontető is, a maranellói gép kicsinek bizonyult Shaq számára. Az újonnan 375 lóerős, 3,5 literes, v8-as erőforrással szerelt autó ezért több módosításon is átesett: hogy egy kicsit több hely legyen a beltérben, az üzemanyagtankot áthelyezték, és a gyári tetőt is kicserélték egy olyan módosított változatra, mely alatt rossz időben is elfér a kosaras feje.