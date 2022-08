Öldöklő harc folyik a vevőkért a prémium-villanyszedánok között, és itt bizony minden a számokról szól. Szó sincs visszafogottságról, fenntarthatóságról, környezetvédelemről, ezek a kocsik a villanyautózás turbódízeljei, csak még azoknál is sokkal gyorsabbak.

Az egyik sarokban ott a Tesla Model S széria zászlóshajója, a három villanymotoros Plaid: kombinált rendszerteljesítménye 1020 lóerő, álló helyzetből 2,1 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a negyed mérföldes sztenderd dragstergyakorlatot pedig 9,23 másodperc alatt teljesíti.

Rendszereit megpiszkálva, a végsebesség limitjét kiiktatva akár 340 km/óra felett is képes száguldani, és eddig a Porsche Taycan Turbo S-sel küzdött a világ versenypályáin a rekordokért. Csakhogy most belépett a küzdelembe a Lucid Air is, ami akár a Tesla ikertestvére is lehetne.

Körrekordokkal csapnak körülötte hírverést, és úgy aláz hipersportkocsikat, hogy közben egy tágas, üzleti szedán. Legutóbb a legendás amerikai versenypályán, Laguna Secában bizonyított, ahol egy rövid, hegyi felfutóként megrendezett versenyen volt a leggyorsabb szériagyártású autó.

Többek között olyan konstrukciókat utasított maga mögé, mint a minden ízében száguldásra tervezett, V12-es motorral, hibrid hajtással 950 lóerőt termelő Ferrari LaFerrari. Igaz, a Lucid Air Grand Touring Performance két motorral 1050 lóerős, és a vezetését nem másra, mint Ben Collinsra, vagyis a klasszikus Top Gearben látott Stigre bízták, de egy ilyen legendás Ferrarit megelőzni ezen előnyök mellett is komoly fegyvertény.

A teljes mezőnyben a negyedik helyen végzett a Lucid Air GTP, ami nem a legerősebb modell volt, amit a gyártó kivitt erre az eseményre. Ott volt még a Lucid Air Sapphire is, amiben már három motor található, teljesítménye pedig 1200 lóerő.

Ennek gyári végsebessége 322 km/óra, és 2 másodperc alatt gyorsul százas tempóra, a negyed mérföldet pedig 9 másodperc alatt teljesíti. Ez lesz az igazi aduász a Lucid paklijában, karbon-kerámia fékekkel, fejlett aerodinamikai csomaggal, keményebb hangolású futóművel, és a feladatra tervezett, 265/35R20 és 295/30R21 méretű Michelin PS4S abroncsokkal.

Ennek a teljesítménynek viszont megkérik az árát, és a Tesla-verőnek készült gép értékét tekintve is túlmutat a riválison. 249 000 dollárt, vagyis nagyjából 100 millió forintot kérnek érte, míg a Tesla Model S Plaid itthon is kijön 60 millió forintból.