Ha valaki olyan magas, hogy még egy kosárcsapatból is kitűnik, annak vannak előnyei: könnyű zsákolni, a barátai könnyebben kiszúrják a tömegben, egy koncerten akár hátul is megállhat, vagy létra nélkül cseréhet villanykörtét. De az extrém magasságnak árnyoldalai is vannak, amelyre remek példa az egykori NBA-játékos, Shaquille O’Neal visszatérő problémája.

A 2,16 méter magas kosaras köztudottan imádja a sportautókat, de sajnos ez a kategória nem az ő termetére van szabva. De ha van elég pénzed – és Shaqnak van – akkor a szűk sportautók problémája is áthidalható: akárcsak egy új öltönyt, úgy igazíttatja magára autóit a legendás sportoló.

A sztár legújabb autója egy Chevrolet Corvette C8 Z06, amelyet az Effortless Motors műhely készített neki el.

Nem éppen diszkrét hosszabbítás

A kocsi 500 milliméterrel lett hosszabb az eredetinél (4688 mm), de a felvételek alapján egész „normálisnak” tűnik. Persze csak addig, amig be nem ül az „óriás”, mert O’Neal még ebben a hosszított C8-ban is szürreálisnak hat.

Az extra toldás az ajtók után következik, így a laikus szem valószínűleg észre sem veszi a különbséget, ha a kocsi elgurul mellette az utcán.

A Chevrolet Corvette C8 Z06 szíve egy 5,5 literes, szívó V8-as motor amely 670 lóerős teljesítményre képes és 595 Nm nyomatékot produkál. A 0–100 km/órás sprintet 2,7 másodperc alatt teljesíti, míg a végsebessége elérheti a 336 km/órát.

A 2023-as C8 alapára 105 000 dollár (35 millió forint), de azt nem tudni, hogy a hosszított változatot mennyiért készítették el Shaquille O’Neal számára.

Ilyen a gyári Corvette C8:

Hasonlóan jártak el néhány éve egy elektromos autóval is, ami megtetszett az egykori kosarasnak: