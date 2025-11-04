Ha valakinek az Audi RS6 nem elég, a német MTM tuningműhelynek van rá válasza: a Pangaea GT. Ez nem egyszerű tuning, hanem négykerekű mestermű, amely inkább hasonlít versenyautóra, mint családi kombira.

A 2025-ös Auto Zürich kiállításon mutatta be az MTM első, teljesen saját fejlesztésű tuningautóját. A karosszéria 100%-ban karbonból készült, minden egyes elemet átterveztek. Még a tető, a diffúzor és a sárvédők is saját gyártásúak. A végeredmény egy 5,13 méter hosszú, 2,12 méter széles kombi, amely nagyobb, szélesebb és brutálisabb, mint bármelyik RS6.

A forma nemcsak látványos, hanem funkcionális is: minden légbeömlő, spoiler és diffúzor a stabilitást és a leszorítóerőt szolgálja. A belső térben sincs felesleges csillogás – négy karbon kagylóülés, alcantara és szénszálas felületek uralják a kabint.

A motor alapja ugyanaz a 4,0 literes, V8 biturbó, amit az RS6-ban, de az MTM alaposan átdolgozta azt:

Új turbók, áttervezett szívó- és kipufogórendszer, valamint vadonatúj motorvezérlés – az eredmény: 1100 lóerő és 1200 Nm nyomaték.

A menetteljesítmény ennek megfelelően elképesztő: a 0–100 km/órás sprinthez elegendő 2,5 másodperc, de 200-ig sem kell 8 másodpercnél több. Az autó végsebessége 350 km/óra körül alakul.

Az MTM nemcsak az erőt, hanem a stabilitást is komolyan vette, így a futóművet és az aerodinamikai elemeket is nagy gonddal tervezte meg, hogy a Pangaea GT még 300 fölött is stabilan viselkedjen.

Az egyedi Audiból mindössze 25 példány készül, plusz egy prototípus, de az árát nem hozták nyilvánosságra. A MTM Pangaea GT nem egy hétköznapi, „boltba járós”, családi kombi, sokkal inkább egy versenypályára szánt remekmű.

A német cég korábban is kínált már tuningkészletet Audikhoz, de azok még elég gyerekcipőben jártak: