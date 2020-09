Az Audi RS 6 Avant még gyári formájában is az egyik leggyorsabb kombi, amit ma venni lehet. 4 literes, biturbó V8-as motorja 600 lóerős és 800 Nm nyomatéka van. Ezzel 3,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, 200-ig pedig 12 másodperc kell neki. A motorban persze, végtelen potenciál van, ezért számtalan tuningcég készített már teljesítménynövelő csomagokat hozzá az ABT-től a Mansoryig.

Most a német MTM száll be a lóerők harcába, méghozzá Bugatti Veyronhoz mérhető ménessel. A csomagot egyébként nem csak RS 6-hoz, hanem RS 7 Sportback és RS Q8 modellekhez is elkészítették.

Az MTM a 4 literes V8-asból új turbófeltöltőkkel és átprogramozott motorvezérlővel meg még néhány apró módosítással masszírozta ki az 1001 lóerőt és az 1250 Nm nyomatékot. Azt nem közölték, hogy ennek köszönhetően mennyivel lett gyorsabb az RS 6, illetve a végsebessége hová növekedett. Azt viszont elárulták, hogy ezért mind 13,5 millió forintnál is többet kérnek.