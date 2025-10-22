Szó se róla nagyon menő dolog a mai modern autókon a rejtett kilincs, ez azonban egy olyan súlyos problémát hozott magával, amire valószínűleg nem fordítottak elegendő figyelmet az autógyártók, amikor bevezették modelljeiken.

Csak néhány eset a közelmúltból:

Németországban két felnőtt és két gyermek vesztette életét egy olyan elektromos autóban, amelynek rejtett kilincsei voltak. A baleset egy elhibázott előzéssel kezdődött, majd a jármű fának csapódott és kigyulladt. Az egyik gyermeknek sikerült kimenekülnie a lángok közül (őt súlyos füstmérgezéssel mentőhelikopter szállította kórházba) testvére és szülei azonban az autóban égtek – számolt be róla a Bild.de durván egy hónapja. Az emberek hiába próbáltak segíteni, az ajtót nem tudták kinyitni, a kilincsek nem működtek, az ablakot pedig nem tudták betörni. Mire a tűzoltók kiérkeztek, már késő volt.

Egy észak-virginiai (USA) családnak mondhatni szerencséje volt: ők egy tűzoltó orra előtt csapódtak fának és egy perccel az ütközés után a tűzoltó már megkezdte a mentésüket. Azaz csak megkezdte volna, az autó kilincse ugyanis ott sem működött. Szerencsére az ablak az ütközéstől kissé megrepedt így a tűzoltó speciális eszközök nélkül is be tudta törni, és az ablakon át kihúzta a sofőrt, aki az ájulás előtt annyi még tudott mondani, hogy “a feleségem…”. Az utolsó pillanatban ugyan, de kihúzták a nőt is az égő autóból, a mentők harmadfokú égési sérülésekkel szállították el – olvasható a Bloomberg cikkében.

Bő egy héttel ezelőtt pedig a Vezess is beszámolt egy ilyen esetről: egy bő 1500 lóerős elektromos autó a sávokat elválasztó betonszigetnek ütközött, majd kigyulladt Kínában. A szemtanúk beszámolói szerint a jármű ablakait hiába akarták betörni, nem sikerült és ajtó kilincseihez sem fértek hozzá. A sofőr nem élte túl.

A tragédiák egyértelművé teszik, hogy ha az ilyen autókat baleset éri, és emiatt megszűnik az ajtókilincsek áramellátása, ellehetetlenülhet a bennrekedtek mentése. Tűz esetén, vagy ha az autó fának, falnak, oszlopnak ütközik, összeroncsolódik és a bennülők eszméletüket vesztik, kívülről nehéz, vagy inkább lehetetlen a kimentésük speciális eszközök nélkül. Az ablakokat sem annyira könnyű betörni, mint azt elsőre gondolnád.

Kínában a hasonló esetek elkerülése érdekében már fontolgatják a rejtett kilincsek betiltását.

Az ADAC és más közlekedésbiztonsági szervezetek mellett egyes európai kormányok is azonnal intézkedéseket sürgettek az ügyben. Az ENSZ és az EU járműbiztonsági előírásai sem tartalmaznak olyan követelményeket, amelyek biztosítanák, hogy vészhelyzetben, például tűz vagy vízbe merülés esetén az ajtók kívülről és belülről egyaránt biztonságosan és könnyen nyithatók legyenek – írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) – amelynek Magyarország is tagja – felkérte az Európai Bizottságot, fontolja meg az összes olyan jármű visszahívását az EU-ban, amelyeknél az ajtórendszerek vészhelyzet esetén megakadályozhatják a menekülést vagy a mentést.

„Ez nem elméleti probléma – emberek halnak meg, mert nem tudnak kijutni a járművekből, amikor minden másodperc számít” – mondta Antonio Avenoso, az ETSC ügyvezető igazgatója. Az ENSZ-EGB bizottságot hozott létre a probléma feltárására. Avenoso ugyanakkor figyelmeztetett, Európa nem várhat évekig, miközben ezekkel a rendszerekkel felszerelt autók ezrei futnak az utakon.