Súlyos baleset történt október 13-án hajnalban a nyugat-kínai Csengtu városában, ahol egy nagy sebességgel közlekedő, 1548 lóerős Xiaomi SU7 Ultra elektromos autó a sávokat elválasztó betonszigetnek ütközött, majd kigyulladt. A tragikus eset a hajnali órákban, negyed körül történt a forgalmas Tianfu sugárúton.

Az esetről készült felvételek bejárták a közösségi médiát: látható, ahogy több autós azonnal megáll, és próbálja kiszabadítani a bent rekedt sofőrt. A szemtanúk beszámolói szerint a jármű ablakait hiába akarták betörni, az üveg sértetlen maradt. Egy tűzoltóberendezéssel is próbálkoztak, de a lángok olyan gyorsan terjedtek, és a hő olyan intenzív volt, hogy egy idő után már senki sem tudott a jármű közelébe férkőzni.

Xiaomi SU7 Ultra A három elektromos motorral szerelt modell teljesítménye 1548 lóerő. Álló helyzetből 100-ra 1,97, 200-ra pedig 5,96 másodperc alatt gyorsít, és akár 350 km/órás tempóra is képes.

8 fotó

A Car News China beszámolója szerint felmerült a gyanú, hogy az ajtók automatikusan lezáródtak, és ez akadályozta a mentést, de ezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A videók alapján viszont jól látszik, hogy a segíteni próbáló emberek nem tudták kinyitni az ajtókat. Persze ez attól is lehetett, hogy az ütközés miatt deformálódott a kasztni, és beszorultak az ajtók.

A helyi hatóságok és a Xiaomi Auto eddig nem adtak ki hivatalos közleményt az ügyben, de kínai sajtóértesülések szerint a sofőr életét vesztette.

A tragédia hírére a Xiaomi részvényei 6,5 százalékot estek a tőzsdén.

Ez nem az első olyan eset, amikor egy Xiaomi autóval halálos kimenetelű baleset történik: március végén szintén egy SU7-es modell ütközött autópályán, majd kigyulladt (igaz, az nem az Ultra változat volt), és három egyetemista lány vesztette életét.