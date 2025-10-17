A Lidl október 17-én jelentette be, hogy olyan kistelepülésekre is eljuttatja az áruházlánc kínálatát, ahol jelenleg nincs élelmiszerbolt. A mozgó bolt 25 napon át, összesen 48 települést látogat meg.

A legkisebb faluban alig százan laknak, a legnagyobb ezer fő körüli, így mintegy 28 ezer emberhez jutnak majd el. A kisbusz a települések központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat.

És már itt is a lista, hogy hol és mikor találkozhatunk a kék-sárga árúházlánc teherautójával.

A falvak listája a Lidl állítása szerint folyamatosan bővül, szóval ez még csak a kezdet.