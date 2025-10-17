A „Lidl négy keréken” elnevezésű projekt célja, hogy olyan kistelepülésekre is eljusson az áruházlánc kínálata, ahol jelenleg nincs élelmiszerbolt. A Lidl csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertették a részleteket.

Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke elmondta: a mozgó bolt 25 napon át, összesen 48 települést látogat meg. A legkisebb faluban alig százan laknak, a legnagyobb ezer fő körüli, így mintegy 28 ezer emberhez jutnak majd el. A kisbusz a települések központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat.

A kínálatban alapvető élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök, fagyasztott áruk és tisztítószerek szerepelnek, vagyis minden, ami a mindennapi háztartásokban szükséges lehet.

A mozgó üzletet kifejezetten erre a célra alakították át: polcokkal, hűtőkkel és fagyasztóval szerelték fel. A kis hely miatt egyszerre két-három dolgozó fogadja majd a vásárlókat, de a teljes projektben több mint hetven munkatárs vesz részt. A kisbusz mögött egy kamion is útra kel, hogy folyamatosan biztosítsa az árukészlet utánpótlását – így akkor sem marad üres a polc, ha egy-egy falu megrohamozza a boltot.

A turné minden nap egy vagy két települést érint majd, kivéve október 23-át és november 1-jét.

A mozgó bolt olyan településeket keres fel, ahol nincs más élelmiszerüzlet, így nem vesz el forgalmat a helyi vállalkozásoktól, hanem épp ott segít, ahol a legnagyobb szükség. Egyelőre csak egy jármű járja az országot, de ha kedvező visszajelzéseket kapnak, bővítik a projektet.

Az egykori Ikarus mozgóboltot láttad már? A Vezess még 2023-ban találta meg egy elhagyatott telepen: