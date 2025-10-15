Október 10-én 18 órától október 12-én 15 óráig a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) I., II., III., XI., XII. és XXII. kerületi rendőrkapitányságai közösen ellenőrizték a közlekedőket a budai régióban. Az akció főként a Pestről Budára vezető hidak lehajtóira és a főbb közlekedési útvonalakra terjedt ki.

A rendőrök 3876 járművezetőnél alkalmaztak alkoholszondát, ami 40 esetben mutatott pozitív értéket, közülük 15-nél bűncselekményi határértéket is elért. Egy ember bódult állapotban, engedély nélkül vezetett, két embert körözés alapján fogtak el.

A biztonsági öv használatának elmulasztása, a tilos jelzésen történő áthaladás és a behajtási tilalom megsértése miatt több járművezetővel szemben intézkedtek. Helyszíni bírságot 15 esetben szabtak ki különböző közlekedési szabályszegések miatt.

A XXII. kerületben egy záróvonalat átlépő járművezetőnél kábítószert találtak, és a férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel sem.