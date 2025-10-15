A 2010-es években terjedtek el a hátsó lökhárító alatti láblendítésre maguktól nyíló csomagtérajtók, melyek igazi komfortextraként könnyítik meg a pakolást, amikor az ember mindkét keze tele van holmikkal, a bevásárlásból az autóba pakolandó árukkal vagy bármi egyébbel.

Úgy tűnik azonban, hogy ezek nem mindig működnek megfelelően, legalábbis ha hihetünk annak az amerikai hölgynek, aki pert indított, mert egy hírekben közelebbről meg nem nevezett Volvo-modell csomagtérajtaja súlyos sérüléseket okozott neki.

A New Jersey-i Megan Kohr idén októberben nyújtotta be kártérítési keresetét, amiért még 2023 októberében egy Volvo hátsó ajtaja „súlyos, maradandó” sérüléseket okozott neki, amikor egy kutyus futott át az érzékelő alatt, tudósít a Carscoops.

A nő beadványában hangsúlyozza, hogy véleménye szerint a Volvo gondatlan volt, amiért az ajtónyitó szenzornál elmulasztották az ilyen jellegű biztonsági finomhangolást, a hiányosság pedig a sérülésekhez vezetett.

Kohr a svéd márka amerikai vezérképviselete mellett egyébként a túrán vele együtt részt vevő hölgyet, egyben a rakoncátlan kutyus gazdáját, valamint az autót vezető, nem nevesített férfit – aki történetesen a Volvo alkalmazottja, valamint egyik USA-beli márkanagykövete is – szintén beperelte.

A hölgy a kezelési és jogi költségeinek, illetve az egészségügyi és lelki kárainak megtérítését szeretné elérni.

A lábbal nyitható hátsó csomagtérajtó többek között a Volvo XC60, Xc70, XC90, EX90 és V90 Cross Country modelljeiben elérhető, ahogy mára számos más márka kismillió modelljében is szereplő funkció.