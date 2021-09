Automata autómosóba hajtva azért mindig ott motoszkál az emberben a félelem: mi történik, ha megbolondul a gép? Letöri a tükröket, megkarcolja a fényezést? Az esetek nagyon nagy százalékában ilyen balesetre nem kerül sor, ha jól van beállítva a szerkezet, akkor nem okoz kárt az autóban.

Más a helyzet, ha maga az autó bokrosodik meg. A takarítás közben kinyíló ajtó, elhúzott ablak okozhat kellemetlen perceket, de ahogy a következő videó mutatja, akár komoly kár is keletkezhet. A felvételen látható Range Rover csomagterének ajtaja nyílt ki rejtélyes módon magától.

Az elektromosan működtethető ajtókat általában a kulcsról, vagy a beltérből is lehet nyitni, lehet, ezt nyomták meg véletlenül. Valamint ehhez a típushoz elérhető a “gesture open” nevű extra, vagyis ezt is lehet a lökhárító alá lendített lábbal nyitni. Akár ezt is aktiválhatta a mosó, és okozhatta így az ajtó leszakadását.