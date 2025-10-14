A 2014-ben bemutatott Lamborghini Huracán olajcsere-procedúrája 300-500 ezer forint körül mozog (legalábbis a tulajdonosok ezt állítják), és ez az összeg nem csak az olaj árát tartalmazza.

A Huracán V10-es motorjához nyolc leeresztő csavar tartozik – ezeket mind ki kell csavarni ahhoz, hogy az összes olaj távozzon a száraz karteres rendszerből. Ez a megoldás nem teljesen egyedi a szupersportautók világában: a Bugatti Veyron például 16 leeresztő csavarral rendelkezik – gyakorlatilag hengerenként eggyel –, viszont a V12-es Aventadornál csak négyet használnak.

Miért száraz karter?

A Huracán, a Veyron és az Aventador közös vonása a száraz karteres kenési rendszer, amely a hagyományos „nedves” rendszerrel ellentétben nem az olajteknőben tárolja az olajat, hanem egy külön tartályban. Ez a megoldás sokkal bonyolultabb, viszont lehetővé teszi, hogy a motor alacsonyabban helyezkedjen el, így javul az autó súlypontja és kezelhetősége. A száraz karteres rendszerben a főtengely csak annyi olajat kap, amennyi a kenéshez szükséges, tehát kevesebb veszteséggel foroghat, ami több lóerőt és jobb reakciót eredményezhet.

Előnyei és hátrányai

A száraz karteres rendszer egyik nagy előnye, hogy stabilabb kenést biztosít még extrém gyorsításnál, kanyarodásnál és versenypályán is. A rendszer hátránya viszont, hogy bonyolultabb és drágább (nyilván ezért nem használják hétköznapi autókban, ez a verseny- és szupersportautók ligája).

Több olajvezeték, több leeresztő pont és több karbantartást igénylő alkatrész tartozik hozzá – nem véletlen tehát, hogy a Huracán alján nyolc csavart kell kicsavarni, ráadásul csak akkor férnek hozzájuk, ha az autót felemelik és eltávolítják az alsó burkolatokat.

A Lamborghini Huracán nyolc olajleeresztő csavarja tökéletesen példázza, mennyire komplex mérnöki megoldások állnak egy modern szupersportautó mögött. A száraz karteres rendszer több munkát és költséget jelent, de cserébe megbízhatóbb, jobb teljesítményt és versenypályán is hatékonyan és bevethető konstrukciót kínál.

