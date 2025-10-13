Zavargások akadályozták a forgalmat a hétvégén az olaszországi A2-es autópályán: a Casertana és a Catania szurkolói összetűzésbe kerültek egymással Salerno közelében a két csapat mérkőzése után – írja a Corriere della Sera.

Bár a Catania szombaton az olasz harmadosztályban, a Serie C-ben épp a Casertanával szemben aratott 3–0-s győzelmet, a Virgilio Sport szerint a két tábor mintegy száz ultrája ellentétes irányból érkezett. A sztráda közepén kövekkel és füstbombákkal estek egymásnak, ami miatt órákra lezárták az ominózus útszakaszt.

Személyi sérülés nem történt, ahogyan anyagi kár sem keletkezett.

Egy korábbi eset révén – melynek részleteiről itt számolt be a Vezess – már tudjuk, hogy nem feltétlenül jó ómen, ha valakinek nyert a kedvenc labdarúgócsapata:

