Zavargások akadályozták a forgalmat a hétvégén az olaszországi A2-es autópályán: a Casertana és a Catania szurkolói összetűzésbe kerültek egymással Salerno közelében a két csapat mérkőzése után – írja a Corriere della Sera.

Bár a Catania szombaton az olasz harmadosztályban, a Serie C-ben épp a Casertanával szemben aratott 3–0-s győzelmet, a Virgilio Sport szerint a két tábor mintegy száz ultrája ellentétes irányból érkezett. A sztráda közepén kövekkel és füstbombákkal estek egymásnak, ami miatt órákra lezárták az ominózus útszakaszt.

❌ The Autostrada was blocked for several hours last night as #Catania & #Casertana ultras came to blows



They were returning from respective away trips when their paths crossed just outside Salerno



🎥 Corriere TV pic.twitter.com/GbJQhA3m3s — Calcio England (@CalcioEngland) October 12, 2025

Személyi sérülés nem történt, ahogyan anyagi kár sem keletkezett.

