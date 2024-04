Volt miért örülnie annak a férfinak, aki Brazíliában egy labdarúgó-mérkőzésről indult haza, a nemzeti bajnokság legutóbbi fordulóján ugyanis kedvenc csapata, a Cruzeiro 3-2-re győzött a Botafogo ellen. A szurkoló hazaútja azonban ennek ellenére nem alakult túl gördülékenyen: miközben megpróbálta elhagyni a Mineirão stadiont, az autójával elakadt a lépcsőn.

Torcedor do Cruzeiro erra saída do estacionamento e desce escadas do Mineirão com carro pic.twitter.com/bLj3JG18HZ

Az autó, amelyik nem tudott megbirkózni a mélygarázs gyalogoslépcsőivel, egy Volkswagen Gol volt, amit nem szabad összekeverni a Golffal. A Gol a Volkswagen egyik latin-amerikai modellje, amit több mint 40 éven át gyártottak Brazíliában, és noha 1987 és 2014 között a legnépszerűbb típus volt az országban, tavaly abbahagyták a gyártását.

Um torcedor do Cruzeiro errou a saída do estacionamento e acabou descendo as escadas do Mineirão com seu carro.

📸 Reprodução pic.twitter.com/skQJqNn69x

