Szerdán rendezték Budapesten a “ROADPOL Road Safety” Nemzetközi Konferenciát. Ennek kapcsán a rendőrség a Teve utcai “Rendőrpalota” parkolójában – a Hagyományőrző Rendőrszázad jóvoltából – olyan egyenruhás autókat sorakoztatott fel, amik garantáltan felültetnek a nosztalgiavonatra.

Volt itt Zsiguli, “kocka-Lada”, Skoda Favorit, puttonyos Opel, Ford Focus és egy veterán Moszkvics 407-es is.

A nyolcvanas évekre már szinte kizárólag Ladákat használtak a magyar járőrök. A Zsiguli szolgálati autók egyik érdekessége a tetőn lévő kékfény volt, amelyben az égőt és a tükröt egy Wartburg ablaktörlőmotor hajtotta. Ennek megfelelően csörgött-zörgött az autó tetején, ráadásul ha kiszívta a nap a búra színét, nem sok maradt eredeti fényéből.

A ROADPOL Road Safety (European Roads Policing Network) az Európai Közúti Rendőrségi Hálózat által szervezett európai közlekedésbiztonsági akciósorozat. Lényegében ez egy összehangolt közúti ellenőrzési sorozat, amelyet minden EU-tagállam rendőrsége egyszerre hajt végre, azzal a céllal, hogy:

csökkentse a közúti balesetek számát,

felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára,

és intenzíven ellenőrizze a szabálytalanságokat (például gyorshajtás, ittas vezetés, biztonsági öv használata, mobilozás vezetés közben stb.).

A hálózat célja az, hogy elérjék, senki ne halljon meg közúti balesetben Európában.

Ezen kampányok idején a rendőrségek fokozott ellenőrzést tartanak, de emellett megelőző és figyelemfelhívó programokat is szerveznek (pl. iskolai előadások, szimulációk, lakossági események).

