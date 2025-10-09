Békésen haladt Jessie Powell a kelet-angliai Norwich városában, amikor jelzett okosórája, hogy alacsony a vércukorszintje. A 33 éves hölgy cukorbeteg, így tudta, hogy ezzel nem érdemes játszani. Rögtön félre is húzódott, bekapott némi édességet, melyet magánál tartott, majd ment is tovább. A 20 perces szünet azonban 60 fontjába került, ugyanis egy hotel parkolójába sikerült behajtania.

Az átszámítva 27 ezer forintos büntetés ellen egészségi állapotára hivatkozva fellebbezett, de a parkolásüzemeltető cég ezt lepattintotta. Az ügyet tovább is passzolták, így már a helyi tanács foglalkozik az időközben 281,57 fontra (127 ezer forintra) duzzadó bírsággal.

“Ez nagyon dühítő, mert egész életemben ezzel foglalkozom. A diabétesznél nincs szabadnap, ez egy 24 órás dolog” – mondta. Powell egyébként azt tervezi, hogy az összeget befizeti, de ezzel együtt küzdeni fog az igazáért.

“Számomra ez nem csak a bírságról szól. A méltóságról, az igazságosságról és a krónikus betegségben szenvedők jogáról, hogy biztonságban élhessenek a büntetéstől való félelem nélkül.”