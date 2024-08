Egy angliai autós azt állítja, hogy 11 ezer fontra, azaz a mostani árfolyam szerint több mint 5 millió forintra büntették meg, pedig mindig váltott parkolójegyet. Az ún. ötperces szabályt azonban többször is megszegte 2021 óta, így halmozódott fel a szürrealisztikus mértékű pénzbírság – írja a BBC.

A portál megkeresésére reagálva az Excel Parking Services szóvivője azt nyilatkozta, amiatt vezette be a parkolótársaság, hogy megbünteti azokat az autósokat, akik az érkezésüktől számított öt percen belül nem vesznek jegyet, mert korábban „sajnos az autósok többsége nem fizetett”. Hosszú ideig csak ültek az autóikban, amíg arra vártak, hogy felvegyék a szállodából, a moziból és az étteremből távozó embereket. „Ez bevételkiesést és karbantartási problémákat okoz, ezért lett bevezetve az ötperces időkorlát” – magyarázta a cég.

Hannah Robinson – aki az 5 millió forintnak megfelelő büntetést kapta – csak az egyike azoknak, akik a darlingtoni Feethams Leisure parkoló szigorú szabályainak áldozatául esett, amíg a környéken dolgozott. Saját bevallása szerint a nő minden egyes alkalommal fizetett a parkolásért, azonban a rossz internetkapcsolata miatt nem mindig ment végbe öt percen belül a tranzakció.

„Nevetséges” – tette hozzá Robinson, aki a problémájával először a parkoló üzemeltetőjéhez fordult, ám az ott dolgozók nem voltak túl segítőkészek. Arról számolt be, hogy egyáltalán „nem akartak beszélni” vele, ami az egész helyzetet „felkavaróvá” és „stresszessé” tette. „Mindent megtettem, hogy kapcsolatba léphessek velük. Mindezt csak azért, hogy leparkolhassam az autómat, mielőtt munkába megyek” – jegyezte meg értetlenkedve.

Mások is azt nyilatkozták a BBC-nek, hogy az ötperces korlátozás nehezen tartható be, főleg azok számára, akik mozgáskorlátozottak vagy gyerekkel közlekednek. Lola McEvoy, a település parlamenti képviselője is megkereste a társaságot, találkozót kezdeményezve a „borzasztó” bírságok kérdésében. „Mondják a szemembe, miért tartják elfogadhatónak azt, hogy így bánnak az emberekkel” – szólalt fel.