Nem akármilyen autólopás történt Budapesten: egy 23 éves férfi egy budapesti autószalonból lopott el egy BMW-t, majd pár percen belül még sofőrt is kerített hozzá. Útközben összefutott két ismerősével, és nagylelkűen megkínálta őket egy próbakörrel – miközben ő maga kényelmesen hátraült, és élvezte az utazást.

Az autó eltűnését október 6-án 9:45-kor jelentették, a BRFK ügyeletesei pedig azonnal követni kezdték a terepjáró mozgását. Az információkat rádión továbbították kollégáiknak.

Mindössze kilenc perc kellett ahhoz, hogy a XIII. kerületben a jármű nyomára bukkanjanak. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a tolvaj és barátai nem jutottak messzire – a tesztvezetés, és azzal együtt a tolvaj boldogsága 9:54-kor véget is ért.

A kocsi szemléje során egy másik, a szalon udvarán parkoló autó forgalmi engedélye és tankolókártyája is előkerült, ezért a férfi ellen a lopás mellett közokirattal visszaélés miatt is eljárás indult. Őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta. Kiderült, egy augusztusi és szeptemberi lopás miatt már körözést adtak ki ellene.

A gyanútlanul beültetett barátokat tanúként hallgatták ki. És bár nem tudtak a lopásról, volt vaj a fülük mögött: a rögtönzött sofőr jogosítvány nélkül vezetett, női utasát pedig korábbi kábítószeres ügye miatt körözték.