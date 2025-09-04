Kifárasztotta a négyórás kocsikázás azt a 26 éves férfit, aki útitársát az autóban hagyva egy belvárosi padon szunyókálva akarta kipihenni magát. Mire magához tért, a hétmillió forintot érő Mercedese és barátnője is eltűnt.

A kamerafelvételek alapján egy másik férfi érkezett a helyszínre, mintha csak várták volna. Beült a kormány mögé, majd elhajtott az autóval és a benne ülő nővel.

Az V. kerületi nyomozók hamar megtalálták az autót, az azzal távozó nőt és férfi társát is. Utóbbi nem tett vallomást, a nő szerint a férfi féltékenysége miatt hajtott el vélt riválisa kocsijával – no meg vele.

Menet közben azonban összevesztek, így aztán a férfi Soroksáron kitette a nőt, majd elszáguldott. A párost lopással gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.