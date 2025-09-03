A svájci újságok által közölt ügyben az autótolvaj 81 éves volt, és hajlott kora ellenére kitervelte ezt az egész bűntényt. A Bázelből (Svájc) származó nyugdíjasnak konkrét terve volt, amit véghez is vitt.

2024 júniusában megvált Mercedes SL 350-esétől, amelyet egy magánszemélynek adott el. Az adásvétel összege: 20 000 svájci frank (valamivel több mint 8,4 millió forint). – írta a 20 minuten.

Hat hónappal később az autó eltűnt. Az új tulajdonos bejelentette a lopást a rendőrségen. A nyomozás egy felettébb váratlan eredményre jutott: a lopás elkövetője nem más, mint a jármű korábbi tulajdonosa. Az adásvételkor a nyolcvanas éveiben járó férfi gondosan elhallgatta, hogy megtartott egy pótkulcsot… Miután visszaszerezte a járművet, lecserélte annak rendszámtábláit.

A férfit utolérte a törvény keze: egy 1200 frankos (500 ezer forint) első, valamint egy 3600 frankos (körülbelül 1,5 millió forint) második, felfüggesztett pénzbírságra ítélték.

Hasonló, de erőszakosabb „visszalopás” Amerikában

Az Egyesült Államokban is történt egy hasonló eset, de ott a helyi szokásokhoz híven fegyveres erővel adott nyomatékot akaratának a rabló.

A férfi fegyverrel rabolta vissza ugyanazt a BMW-t, amit korábban ő maga adott el egy 27 éves, Queensben élő férfinak 6000 dollárért – közölte a New York Post.

Rendőrségi források szerint az áldozat nemrég vette a kék, 2018-as évjáratú BMW-t a Facebook Marketplace-en, 6000 dollár készpénzért. A férfi a rendőrségen elmondta, hogy szerdán észrevett egy AirTag nyomkövetőt az autón, de nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, és egyszerűen kidobta az eszközt.

A baj csütörtökön, hajnali fél négy körül kezdődött, amikor az otthonában tartózkodó áldozat meghallotta, hogy beindul a kocsija. Amikor kilépett a házból, ugyanaz a férfi, akitől a BMW-t vette, egy fekete pisztolyt fogott rá, és rásziszegett: „Azonnal takarodj vissza!” – állítják a rendőrségi források.

Ezután a fegyveres elhajtott a BMW-vel, amelyben a rendőrség szerint már egy utas is ült. Az autótolvajt a rendőrség még nem fogta el.