Az utóbbi években látványosan hódítanak a LED-es fényszórók az autóiparban. Szinte minden újonnan forgalomba helyezett jármű ilyen technológiát kap, de ez a világítás manapság már nem csupán az új modellek kiváltsága. 2025 januárjától ugyanis legálisan lehet LED-esre cserélni a fényszóróban lévő halogénizzót.

Az autógyártók már elkészítették több típushoz a hivatalosan engedélyezett (homologizált) LED-es csereizzók listáját, miközben az interneten bárki rendelhet távol-keleti, utángyártott változatokat is – ezt nemrég a Vezess is kipróbálta -. Így a hazai, egyre korosodó autópark is szépen lassan modernizálódik fénytechnika terén.

De őszintén örülhetünk ennek a fejlődésnek?

Ez attól függ, melyik oldalon ülünk. A volán mögül nézve a LED-es fényszóró csodás fényben világítja be az éjszakát, szemből érkezve azonban már más a helyzet:

az éles, hideg fény gyakran úgy hat, mintha valaki reflektorral célozna ránk, nem véletlenül nevezik az ilyen fényeket „szúrófénynek” – eredetileg a munkagépeken és terepjárókon használt, irányított, nagy intenzitású világításra használták a kifejezést. A közutakon viszont ennek nincs helye.

Az ADAC (német autóklub) szakemberei ezért megvizsgálták a világító diódás, azaz LED-es fényszórók hatásait, és arra jutottak, hogy több rendszer is szükségtelenül erős, sőt zavaró fényt bocsát ki. Két technológiát hasonlítottak össze:

a vetítőlencsés (projektoros) rendszert, amely főként német modellek esetében jellemző,

és a tükrös felületű megoldást, amit például több francia gyártó is alkalmaz.

Eredményeik szerint a tükrös felületű reflektoros lámpák egyenletesebben, lágyabban világítanak, így kevésbé vakítanak. A projektoros fényszórók viszont kisebb felületen koncentrálják a fényt, emiatt élesebb, szúrósabb a szórás, amit szemből különösen kellemetlen érzékelni.

Ezt szemészorvosok is megerősítették az ADAC szerint: a vakító fény átmenetileg rontja a látást, ami veszélyes lehet közlekedés közben.

A technológia önmagában nem hibás, a probléma a beállítás

Egy helytelenül beállított LED-es fényszóró még a legmodernebb autóban is vakíthat. Érdemes tehát időnként ellenőrizni a lámpák dőlésszögét. Ha éjszaka azt látjuk, hogy a tompított fény eléri az előttünk haladó autó hátsó ablakát, vagy a fénycsóva túl magasan húzódik, ideje szakemberhez fordulni, hogy beállítsa lámpáinkat. Ahogy közeledik az ősz és a nappalok rövidülnek, különösen fontos, hogy autónk világítórendszere rendben legyen.

Egy gyors ellenőrzés nemcsak a szembejövők szemét kíméli meg, hanem a mi biztonságunkat is szolgálja.

Leteszteltük az olcsó LED-lámpákat: