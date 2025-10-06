Olaszországban, a Torinót és Milánót összekötő A4-es autópályán számoltak fel egy illegális versenyt a hatóságok. Három svájci állampolgárt fogtak el, akik szeptember 28-án, vasárnap gyakorlatilag minden szabályra fittyet hánytak, vonatkozzon az a sávváltásokra, a betartandó sebességhatárokra, vagy akár a manőverek biztonságosságára – írja az Autoblog.it.

Olasz autócsodákkal csapatták

Stílszerűen olasz gyártmány sportkocsikat kapcsoltak le a rendőrök. A mostani rajtaütésben két Ferrari és egy Lamborghini volt érintett – a modellekről további részleteket az alábbi galériában árulunk el:

12 fotó

Még a biztonsági autót is „bevetették”

Két járőrkocsival fékezték meg a száguldozókat, az úgynevezett, a Forma–1-es rajongók fülének ismerősen csengő biztonsági autós metódus elvét alkalmazva, mely amilyen kockázatos, annyira hatékony is volt. A torinói közúti rendőrség által koordinált akcióban fokozatosan lassították vissza a forgalmat, majd szó szerint sarokba szorították a szabálytalankodókat.

Repült a jogosítvány, az autókat is elkobozták

A 30 és 40 év közötti svájci sofőrök nem úszták meg büntetlenül, hogy adott esetben 230 km/órás sebességgel száguldoztak, miközben 130 km/óra a maximális megengedett sebesség, akárcsak Magyarországon.

Az illegális verseny résztvevőinek jogosítványát bevonták, az autóikat pedig elkobozták.

Maga a jelenség a hatóságok szerint egyáltalán nem új keletű: sokszor a közösségi oldalakon szervezik meg a nem hivatalos eseményeket, amiknek keretében általában az A1-es, az A4-es, valamint az A22-es autópályán rögtönöznek pályanapokat.

Az illegális versenyzők a hazai utakon is problémát jelentenek, de már többféleképpen felléptek ellenük: