Szerencséje volt annak a turistának, aki annak ellenére, hogy óva intették tőle, megpróbált keresztülvágni Colorado egyik legveszélyesebb hágóján, a Black Bear Passon, ahol el is akadt a Kia Telluride-jával – gyakorlatilag nem sok választotta el attól, hogy lezuhanjon a sziklás hegyoldalon.

A tengerszint felett körülbelül 3 kilométer magasan fekvő, keskeny, kanyargós ösvény az elmúlt években több halálos áldozatot is követelt – a legsúlyosabb esetben egy idegenvezető és két utasa halt meg –, és hiába nyílik gyönyörű kilátás a Bridal Veil-vízesés alatti völgyre, egyetlen rossz mozdulat is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baj.

A Kia volánja mögött ülő dél-karolinai turista ép bőrrel megúszta a kalandot, de az ösvényt órákra le kellett zárni, hogy biztonságosan kiszabadítsák az autóját, ami csodával határos módon nem borult fel – írja a The Drive.

