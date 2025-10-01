Vakmerő átalakításaival eddig is nagy feltűnést keltett a Mansory, azonban a közelmúltban újabb mérföldkőhöz érkezett a német tuningcég azzal, hogy első partneri megállapodásával megvetette a lábát a Forma–1-ben is.

A Mansorynak a Haas versenyzője, a 2021-es Magyar Nagydíjon futamgyőztes Esteban Ocon szavazott bizalmat, aki a Mansory Initiate-tel, vagyis a Lamborghini Revuelto erősen átdolgozott változatával bővítette a gyűjteményét. A francia versenyző személyesen választotta ki az egyedi dizájnt: a kívül és belül egyaránt fekete-piros színvilágban a 31-es rajtszámot is megjelenítették – írja a PlanetF1.com.

Természetesen az átalakítások nem merültek ki a látványos aerodinamikai elemekben, a 6,5 literes, V12-es motor teljesítményét ugyanis 814-ről 868 lóerőre piszkálták fel a Mansory mérnökei – az elektromos rásegítéssel kiegészülve már 1070 lóerős rendszerteljesítményről beszélhetünk.

A részleteiben kidolgozott Lamborghini így 1,1 millió dollárba, átszámítva csaknem 365 millió forintba került a 29 esztendős versenyzőnek.

A továbbiakban a Mansory logóját Ocon sisakján is láthatjuk majd.

