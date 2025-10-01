Vakmerő átalakításaival eddig is nagy feltűnést keltett a Mansory, azonban a közelmúltban újabb mérföldkőhöz érkezett a német tuningcég azzal, hogy első partneri megállapodásával megvetette a lábát a Forma–1-ben is.

A Mansorynak a Haas versenyzője, a 2021-es Magyar Nagydíjon futamgyőztes Esteban Ocon szavazott bizalmat, aki a Mansory Initiate-tel, vagyis a Lamborghini Revuelto erősen átdolgozott változatával bővítette a gyűjteményét. A francia versenyző személyesen választotta ki az egyedi dizájnt: a kívül és belül egyaránt fekete-piros színvilágban a 31-es rajtszámot is megjelenítették – írja a PlanetF1.com.

A képre kattintva galéria nyílik:

7 fotó

Természetesen az átalakítások nem merültek ki a látványos aerodinamikai elemekben, a 6,5 literes, V12-es motor teljesítményét ugyanis 814-ről 868 lóerőre piszkálták fel a Mansory mérnökei – az elektromos rásegítéssel kiegészülve már 1070 lóerős rendszerteljesítményről beszélhetünk.

A részleteiben kidolgozott Lamborghini így 1,1 millió dollárba, átszámítva csaknem 365 millió forintba került a 29 esztendős versenyzőnek.

Vérszomjas Mansory-fenevadat vett az F1-es győztes 6

Fotó: Mansory

Pokoli, de isteni – így láttuk mi

Gyári állapotában a Vezessnek is volt szerencséje az olyan formában is több mint 200 millió forintos áron mozgó Revueltóhoz, ami amellett, hogy 0-ról 100-ra 2,5, 200 km/órára pedig 7 másodperc alatt gyorsul, 350 km/óráig meg sem áll. Hosszasan lehetne még írni a szupersportautóról, ami versenypályán, de pózolásnál is megállja a helyét, meg is tettük itt:

Vérszomjas Mansory-fenevadat vett az F1-es győztes 7
Pokoli, de isteni is a 200 millió feletti Lamborghini
Vezettük a Lamborghini Revueltót és pont olyan, amilyennek…

A továbbiakban a Mansory logóját Ocon sisakján is láthatjuk majd.

Vérszomjas Mansory-fenevadat vett az F1-es győztes 8

Fotó: Mansory

Oconnal pár évvel ezelőtt – amikor még az Alpine színeiben versenyzett – a Vezess is interjút készített, ami itt olvasható el:

Vérszomjas Mansory-fenevadat vett az F1-es győztes 9
Bevallotta legnagyobb félelmét az F1-es győztes
Melyikük a Forma-1 plankkirálya? És ki beszél a legjobban…
Vérszomjas Mansory-fenevadat vett az F1-es győztes 10
Nem a kor, hanem a sok ülés öregít
Ha olyan munkád van, ami miatt sokat kell ülnöd, akkor van számodra egy fontos hírünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy…