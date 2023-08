Idén is leülhetett beszélgetni az Alpine versenyzőivel a Vezess a Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából – a körülményekhez képest különösen jó hangulatú eszmecsere kerekedett, pedig Esteban Oconnal olyan komoly témákat is érintettünk, mit üzenne most a 13-14 éves önmagának.

Csak annyit, hogy élvezze, amit csinál. Azt mondanám, hogy rendkívül szerencsés, amiért azt csinálja, amit, és közben olyan emberek veszik őt körül, akik szeretik, és minden rendben lesz

– felelte a Vezess kérdésére az Alpine (egyik) franciája. „Talán ennek kapcsán lett volna szükségem a leginkább visszacsatolásra, amikor fiatalabb voltam, hogy nyugodtabb legyek. Rengeteg nyomás nehezedett rám, de nem törtem meg, ami mostanra térült meg igazán” – folytatta, majd azt is elárulta, mitől félt a leginkább ebben az időszakban: „Attól, hogy nem nyerek, és nem fogom tudni megtenni a következő lépést, majd fellépni a Forma-1-be. A bukás volt a legnagyobb félelmem.”

Nem tipikus milliárdoscsemete A legtöbb versenyzővel ellentétben Esteban Ocon nem elsősorban a családi hátterének köszönheti azt, hogy eljutott a Forma-1-ig, olyannyira nem, hogy egy autószerelő-család sarja. A Normandiában egy kis műhelyt üzemeltető szülei fertőzték meg a benzingőz és gumiszag keverékével. Ez egyáltalán nem zavarta – mint arról egy régebbi interjújában mesélt –, s még attól sem riadt vissza, hogy hétvégéken és iskolai szünidőkben édesapjának segítve bepiszkolja a kezét. „Ez a korszak segített abban, hogy megértsem, mennyi munka egy probléma megoldása, illetve azt, mennyire fontos, hogy gondját viseld az autódnak” – emlékezett vissza a gyerekkorára Ocon, aki azt hiszi, a múltja miatt jobban érti a Forma-1 mechanikai oldalát, mint más versenyzők. Az Alpine pilótája a mai napig szívesen látogat vissza a szülőotthonába – a karanténkorszak idején is így tett –, és amellett, hogy az erdőben kerékpározott, valamint szimulátorozott, az otthoni „edzőtermében” tartotta magát formában.

Kinek jobb a franciatudása?

Ocontól azt is megkérdeztük, szerinte miben nyomná le a mostani mezőnyt, ami nem a Forma-1. „Azt hiszem, mindenkit le tudnék győzni plankelésben vagy húzódzkodásban” – vágta rá. Ezt pedig nem is esik nehezünkre elhinni a GP3-as bajnoki címe után a királykategóriába emelt versenyzőnek, hiszen szemmel láthatóan jó formában van, amit időnként a közösségi médiában is megmutat a követőinek.

Nagyobbat már csak egy páros interjú során csattant volna Gasly válasza, de mivel külön-külön állt a rendelkezésünkre a két versenyző, annyi „előnye” volt, hogy tudta, mit válaszolt pár perccel korábban a csapattársa. „Én beszélek a legjobban franciául” – nevezte meg némi habozás után a saját erősségét. Ekkor nemhogy az asztal, de talán a motorhome teljes alsó szintje nevetésben tört ki – talán nem kell magyarázni, miért.

Bár erősségeik tekintetében megpróbáltak egymásra licitálni, kontrázni – vagy inkább Gasly Oconra –, kettejükben nemcsak annyi a közös, hogy mindketten franciák, és eddig egy futamot nyertek a Forma-1-ben, hanem az is, hogy imádják a Magyar Nagydíj helyszínét.

„Magyarország különleges helyet foglal el a szívemben. Nemcsak azért, mert nyertem két évvel ezelőtt, hanem mert amikor ide jövök, rengeteg támogatást kapok minden rajongótól” – folytatta Ocon, hozzátéve, hogy ezt már az F1-es pályafutása előtt is rendszeresen tapasztalta. „Ajándékokat is kapok, ezt például a repülőtéren kaptam” – mutatott közben a bal csuklóján látható, kézzel készített karkötőre.

Az Alpine-pilóták a Hungaroring kapcsán egyaránt annak technikás karakterisztikáját, valamint a sok és sokféle kanyart emelték ki.

Gaslyt a Forma-1-en kívül is a sebesség vonzaná

Miközben Ocon visszatalált a gyökereihez, Pierre Gasly néhány éve arra használta ki a karanténkorszakot, hogy tágítsa a látókörét. Közismert a 2020-as Olasz Nagydíj győzteséről, hogy elkezdett komolyabban érdeklődni a divat, az üzlet és a nyelvtanulás iránt, de például zongorán is játszik. Mégsem ezek közül választott, amikor a Vezess nekiszegezte a kérdést, mivel foglalkozna, ha nem a Forma-1-ben versenyezne.

Imádom a vadászrepülőket és a sebességet is, úgyhogy azt gondolom, vadászpilótaként is szép karriert futnék be. Kedvelem ugyanis azokat a dolgokat, amik számomra kihívást teremtenek

– magyarázta a lapunknak Gasly, igaz, néhány héttel ezelőtt nem ő, hanem mercedeses kollégája, George Russell próbálhatott ki egy igazi vadászgépet. „Azt kell hogy mondjam, vonz az üzleti világ is, érdekel, hogy csatlakozzak egy projekthez, és megpróbáljak segíteni új technológiás márkáknak abban, hogy növekedjenek. Ez olyasmi, amin a szabadidőmben mindig rajta tartom az egyik szememet, követve a fejlődésüket és az azokhoz kapcsolódó befektetési lehetőségeket.”

„A zenét is imádom, de sok mindennel vagyok így, és az ember értelemszerűen azt igyekszik csinálni, amiben a legjobbnak érzed magát. Nekem az erősségem, hogy jól bánok a versenyautókkal, és nyilván az életben is ez okozza nekem a legnagyobb elégedettséget, örömöt, ezért ez a munkám. Minden más inkább hobbi, amik arról szólnak, hogy amikor van időm rá, szükségét érzem annak, hogy intellektuálisan fejlesztem önmagamat, új dolgokat ismerek meg, bővítem a tudásomat” – tért ki arra, miért tartja fontosnak, hogy több lábon is álljon.

A divat és a gasztronómia rabja Bár Pierre Gasly anyagilag lényegesen jobb hátterű családból érkezett, az ő karrierútja is érdekes ívet írt le – úgy is mondhatnánk, hogy ő is megjárta a hadak útját a Red Bull kötelékében, mielőtt 2022 végén átigazolt az Alpine-hoz. Amióta jobban elmélyült a divat világában – még tervezés szintjén is –, úgy tartja magáról, vannak bizonyos ruhadarabok, kiegészítők, amik nélkül nem tud kilépni az utcára. „Nem tudnék élni a lyukas fekete farmerom nélkül” – ismerte el egy korábbi interjúban, de hasonló viszony köti a deszkáscipőjéhez és a nyakláncához is. Legalább ekkora ínyenc, ha gasztronómiáról van szó, ami egy Forma-1-es pilóta esetében kifejezetten érdekesnek hangzik. „Imádom a jó ételeket, apám ráadásul jól főz, én viszont borzalmasan” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy közben szigorúan figyelnie kell a makrotápanyagokat, mivel nem lehet nehezebb 73 kilónál. Mint tudjuk, a Forma-1 olyan sport, ahol minden kiló számít, így áldozatokat kell hozni.

Gasly arról is beszélt a kerekasztal-beszélgetésen jelen lévő újságíróknak, hogy nem bánná, ha 22-24 autó versenyezne a Forma-1-ben, viszont hozzátette, hogy „a legfontosabb az, hogy ideális esetben több autó legyen harcban a győzelemért”. Némiképp a mezőny bővítése ellen érvelt azzal, hogy bizonyos szituációkban már 20 autó is nehezen fér el a pályán – mint arra az Osztrák Nagydíj időmérőjén is volt példa, de annak örülne, ha hat-nyolc, de inkább tíz autó folyamatosan harcolna az első helyért.

A közelmúltban felröppent, hogy Emmanuel Macron elnök is támogatná a Forma-1 franciaországi visszatérését, de könnyen lehet, hogy erre nem a Paul Ricard pályán kerül sor, hanem egy utcai helyszínen, amit Nizza városában alakítanának ki. „Francia versenyzőként nekem az a legfontosabb, hogy legyen hazai futamom. Mindegy, hogy hol” – kommentálta a fejleményeket Gasly, aki reméli, hogy 2025-ben már újra versenyezhet a hazai közönsége előtt, ami felér egy kiváltsággal.

Szürke első félév, sorcsere a csapat élén

A helyzet pikantériáját az adja, hogy a Hungaroring paddockjába, azon belül pedig a csapat motorhome-jába szervezett kerekasztal-beszélgetésre mindössze néhány órával azelőtt került sor, hogy fény derült Laurent Rossi távozására. Akkor még semmit nem lehetett érzékelni a csapat vezérigazgatói székében történt változásból a vendéglátó létesítményben ülve, pedig a következő napokban tovább hullottak a fejek. Az már a múlt hétvégi Belga Nagydíj során derült ki, hogy azonnali hatállyal menesztették Otmar Szafnauer csapatfőnököt, és Alan Permane sportigazgatónak is megköszönték a munkáját – az előbbivel tervezett interjúnk a történések hatására meg is hiúsult.

Eddig – az előző idények mintáját követve – igencsak felemás szezont teljesít az Alpine csapata. Bár a Monacói Nagydíjon Esteban Ocon dobogóra állhatott, azóta pedig Pierre Gasly csípett el egy harmadik helyet a belgiumi sprintversenyen, a korábban névlegesen is gyári Renault-ként futó alakulat a konstruktőri bajnokságban bebetonozta magát a hatodik helyre.

Kis túlzással az Alpine idei legnagyobb sikerének mostanáig az tekinthető, hogy a monacói harmadik helyével Ocon nyert egy fogadást Jeremy Clarkson, a Top Gear korábbi házigazdája ellen, melynek révén az enstone-i gárda 800 üveg sörrel gazdagodott. A Magyar Nagydíj 2021-es győztese bevallotta, hogy ebből csak két üveggel tett el „emlékként”, mert jó sportemberhez méltó módon sosem iszik alkoholt – az ízét sem szereti, ellenben a győzelemével.