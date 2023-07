Az Alpine a Magyar Nagydíj előtt jelentette be a vezérigazgató Laurent Rossi távozását, Otmar Szafnauer csapatfőnök pedig már a Hungaroringen olyan arccal járt-kelt, mint aki pontosan tisztában van vele, hogy hamarosan ő is sorra kerül.

Nem kellett sokáig várnia: az Alpine a Belga Nagydíj első szabadedzése után jelentette be, hogy a hétvége után Szafnauer és vele a sportigazgató Alan Permane is távozik. Szafnauer munkáját mindössze másfél év után köszönték meg, Permane viszont évtizedeket húzott le a csapatnál és jogelődjeinél. Távozik egyébként Pat Fry technikai igazgató is, de ő önszántából, november elsejétől már a Williamsnél tölti be ugyanezt a pozíciót.

Szafnauer helyét átmenetileg Bruno Famin veszi át, akit nemrég neveztek ki az Alpine Motorsports alelnökévé, előtte a csapat motorfőnöke volt. Valószínűleg egyébként az Alpine-nál is kevesen tudják követni a sok helycserét.

Bokszutcai pletykák szerint Szafnauer végleges utódjának a Ferrari korábbi csapatfőnökét, Mattia Binottót szemelték ki, hamarosan be is jelenthetik az érkezését.