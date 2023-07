A hétvégén következik a Forma-1-es Brit Nagydíj, a hazai csapatok, versenyzők pedig ezerféleképpen igyekeznek is ezt népszerűsíteni, a mercedeses George Russell például vadászrepülőbe ült.

A 25 éves ászt a brit királyi légierő, az RAF ászai fogadták, még pontosabban a Typhoon bemutatós osztag tagjai. Russell nem pusztán körülnézett, a levegőbe is emelkedett az annak idején brit, német, olasz és spanyol együttműködésben kifejlesztett, az Egyesült Királyságban 2005-ben rendszeresített negyedik generációs vadászbombázóval.

„Életre szóló élmény volt egy Typhonnal repülni. Az RAF-nél látott csapatmunka, bajtársiasság, szakmai tudás alapján igazán értem, miért is akkora megtiszteltetés a Királyi Légierőnél dolgozni” – mondta.

High performance machines ✅ Extraordinary engineering ✅ Elite teamwork ✅ @GeorgeRussell63 takes to the skies with the @RoyalAirForce exclusively @SkySportsF1 this weekend! 🫡 pic.twitter.com/q11xwfqa0L

How alike are the RAF and @MercedesAMGF1 ?

Mavericks. 💙

An experience of a lifetime having the chance to fly a Typhoon Fighter Jet.

Seeing the teamwork, camaraderie and skillset within the whole of the RAF, I truly understand why it’s such an honour to work for the Royal Air Force.@RoyalAirForce @RAFTyphoonTeam pic.twitter.com/uhBX9sOSF5

— George Russell (@GeorgeRussell63) July 5, 2023