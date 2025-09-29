Eric Mattson, Ketchikan rendőrfőnöke elmondta, hogy a rendőröket múlt héten szerdán hajnali 5 óra körül riasztották, miután egy bejelentő folyamatos dudálást jelzett egy járműből.

Amikor Luke Burkhalter rendőr a helyszínre érkezett, két medvét talált az első üléseken ülve, „mintha éppen kocsikázni indultak volna”. A két beszorult állat dudálni kezdett, és mivel kiszabadulni nem tudtak, megvárták, amíg a rendőrség a helyszínre érkezett és segített nekik kiszabadulni.

A rendőrség által közzétett testkamera-felvételen láthatók a medvék a terepjáróban. A biztonságos szabadon engedést megkönnyítette, hogy az autó csomagtérajtaja távolról nyitható volt, így minimális kockázattal tudtak szabad utat biztosítani a két medvének.

A rendőrség szerint a medvék „meglehetősen nagy kárt” okoztak a jármű belterében, bár arról, hogy javítható-e, végső soron a tulajdonos dönt.

Az eset a videó közlésére késztette a rendőrséget, amelyben emlékeztették a lakosokat, hogy zárják be az ajtókat, ne hagyjanak ételt a járművekben, és jelentsék a szokatlan tevékenységeket.

„Zárt ajtók esetén máshol kerestek volna élelmet” – mondta Mattson, hozzátéve, hogy a medvék opportunisták, és okosak: tudják használni a kilincset, és simán kinyitják az ajtókat, ha ételt éreznek.

Bár szokatlan, nem ez volt az első eset a nyáron, hogy medvék miatt hívták őket, amelyek járművekbe másztak a környéken. A rendőrség szerint hasonló esetek történtek városhatáron belül és kívül is.