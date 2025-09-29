Újabb komoly visszahívási hullámmal néz szembe a BMW: a német autógyártó 331 ezer járművet kénytelen szervizbe rendelni, miután potenciálisan veszélyes hibát találtak egyes motortípusaiknál. A gyártó szerint a meghibásodás akár tüzet is okozhat, ezért haladéktalanul intézkednek.

A problémát egy olyan komponens okozza az indítómotornál, amelybe nedvesség juthat, ezáltal korrózió következhet be, ez pedig rövidzárlatot okozhat, amely a tűz melegágya.

A BMW arra figyelmezteti az érintett autósokat, hogy addig is nyílt területen parkoljanak, távol épületektől és garázsoktól.

Érintett modellek

Az Egyesült Államokban: 196 ezer jármű

2019–2022 közötti Z4,

2019–2021-es 330i,

2020–2022-es X3 és X4,

2021–2022-es 430i,

valamint a 2022-es 230i modellek.

Emellett több mint 1400 Toyota Supra is érintett, mivel ezekben az autókban ugyanazt az indítómotor-rendszert alkalmazták.

Németországban 136 ezer autót kell ugyanezen hiba miatt visszahívni. A globális adatokat egyelőre nem tette közzé a BMW.

A bajor gyártó vállalja a hibás alkatrészek cseréjét, a tulajdonosok számára a javítás teljesen ingyenes lesz. A szervizek előre értesítést küldenek, és várhatóan nagyobb szervizhullám indul az őszi hónapokban.

Nemrég több mint 1,5 millió BMW-t kellett visszahívni fékproblémák miatt. A szakértők szerint a BMW most ismét komoly reputációs kihívás előtt áll, hiszen rövid időn belül másodszor kell tömegesen intézkednie.