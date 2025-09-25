A hideg hónapok nemcsak a vezetőket, hanem a járműveket is jobban próbára teszik, ezért ilyenkor érdemes előre felkészülni – legyen szó karbantartásról, tisztításról vagy kisebb szerelési munkákról.

A hazai Lidl üzletek akciós újságjaiban most olyan praktikus eszközökre bukkanhatunk, amelyek szinte minden garázsban jól jönnek. Az alapvető autóápolási kellékektől kezdve a szerszámokon át egészen a szezonális kiegészítőkig számos hasznos terméket felraktak a polcra a héten. Ezek nemcsak a mindennapi autóhasználatot teszik kényelmesebbé, hanem segítenek abban is, hogy a jármű a hidegebb időben is megbízhatóan működjön.

Van itt:

olajszivattyú

hidraulikus emelő

mini kompresszor

bikakábel

akksitöltő

deréktámasz

üléshuzat

autó és motorponyva

ablaktörlőlapát

szőnyegszett

Nyisd meg galériánkat:

5 fotó

Akárhogy is nézzük, ezek a termékek egy hétköznapi autósnak simán megfelelnek, de arra figyelni kell, hogy nem autószerelőknek vagy nagyipari felhasználásra valók.

