Ha a garázsban vagy az autón mindig van mit csinálni, most érdemes egy kört tenni a hazai low budget áruházakban, ugyanis autós termékek lepték el a polcokat. A kínálatban minden megtalálható, ami egy átlagos sofőrnek vagy hobbiszerelőnek jól jöhet.

A Lidl külön szekciót szentelt a héten az autósoknak: van itt 15W-40-es motorolaj, rovaroldó spray, rozsdaoldó, felnitisztító, jégoldó, szélvédőtisztító, és komplett autóápoló készlet is.

Az Aldi akciója a hétre

Az Aldinál a 94 részes dugókulcsra érdemes ráugrani, vagy a kábelkötegelőre. Arra pedig könyörögve kérünk, hogy az univerzális szilikonolajat még véletlenül se használd az utastérben. Egy darabig lehet, szép fényesek lesznek tőle a műanyag elemek, de beleragad a szösz, a por, és tapintásra is minden nyálkás lesz tőle.

A Penny akciója a hétre

A „pici áras” boltban pedig a csavarhúzókészlet és az akkus behajtó lehet érdekes egy autós számára, aki szereti maga bütykölni a verdát.

Akárhogy is nézzük, ezek a termékek egy hétköznapi autósnak simán megfelelnek, de arra figyelni kell, hogy nem autószerelőknek vagy nagyipari felhasználásra valók.

