A víznyelők alattomosak: sokszor semmi sem utal arra, hogy hamarosan megjelennek, viszont pillanatok alatt képesek óriási károkat okozni. Persze vannak körülmények, melyek hozzájárulnak felbukkanásukhoz. Utóbbiból nincs is hiány Thaiföld fővárosában, Bangkokban, ahol a jelentős csapadékmennyiség tud ilyen helyzeteket okozni.

Szerdán meg is jelent egy monstre, nagyjából 50 méter mély lyuk, ami elnyelt három autót és több villanypóznát. A földmozgás közben néhány vízvezeték is károsodott, ami tovább rontotta a helyzetet. A probléma forrása azonban nemcsak az időjárás volt, hanem az emberi tevékenység is:

a mélyben egy föld alatti vasútállomást építettek.

Szerencsére sem lent, sem fent nem követelt áldozatot a víznyelő, az autókból kimentettek mindenkit, és az is megúszta ép bőrrel, aki épp a kráter szélén tudott megállni az utolsó pillanatban. A környéket az eset után evakuálták, és elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Nézd meg galériánkban a látványos víznyelőt, kattints a képre!