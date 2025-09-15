Víznyelőbe zuhant egy üdítőszállító teherautó Mexikóváros Iztapalapa negyedében. Szeptember 13-án, szombat délután történt az eset, ami után a hatóságok nemcsak a helyszínt, hanem annak környékét is lezárták – írja az El País.

Személyi sérülés nem történt, azonban a felvételeken jól látható, hogy a teherautó a hátuljával csúszott bele, így fennállt annak veszélye, hogy még mélyebbre süllyed a körülbelül 8 méter mély gödörben.

A BBC beszámolója szerint a polgármester úgy nyilatkozott, hogy a víznyelő egy, az aszfalt alatt beszakadt vízelvezető miatt alakult ki.

A teherautót a vasárnapra virradó éjszaka folyamán tudták kiemelni a víznyelőből, így a mentési munkálatok mintegy 12 órán át tartottak.

Mint azt a Vezess is megírta, a közelmúltban Norvégiában is keletkezett egy víznyelő, aminek következtében kettészakadt az egyik autópálya is:

