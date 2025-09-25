Totálkárosra tört egy Ferrari 12Cilindri, miután szeptember 23-án, a kedd délelőtti órákban hármas baleset történt a bajorországi A3-as autópályán – írja a Road & Track.

A dominót egy félresikerült előzés indította el, ugyanis a 40 tonnás teherautót éppen előzni készülő Polestar sofőrje nem vette észre a nagy sebességgel érkező Ferrarit. Ennek következtében mindkét autó a lótakarmányt szállító nyerges vontatónak ütközött – ami az oldalára borult –, majd a szalagkorlátnak csapódott.

A rendőrségnek azonban nemcsak a baleset, hanem az arra járó bámészkodók is adtak munkát. Összesen 65 szabálysértő rendszámát jegyezték fel: ők egyenként 200 eurós, átszámítva csaknem 80 ezer forintos pénzbírságra, valamint egy büntetőpontra számíthatnak. Németországban két és fél év elteltével évülnek el a büntetőpontok, azonban ha nyolc vagy annál több gyűlik össze, az a vezetői engedély bevonásával jár.

A legnagyobb kár a Ferrari tulajdonosát érte, lévén, hogy a 12Cilindri annyira új, hogy magát a típust is csak tavaly mutatták be. Az olaszok legújabb V12-es motorjának köszönhetően 830 lóerős teljesítménnyel és 678 Nm-es nyomatékkal bír, de hasonlóan beszédes adat a 2,9 másodperces gyorsulás (0–100 km/óra) és a 340 km/óránál is magasabb végsebesség. Az ára akár a 180 millió forintot is meghaladhatja.

