Röviden – Ferrari 12Cilindri Mi ez? V12-es, orr-középmotoros, hátsókerék-hajtású kétüléses sportautó 2024-től Mit tud? Meghökkentően unikális külső, parádés technikával ötvözve. Szélvész gyors Mibe kerül? A Berlinetta 395 000 euró, a Spider 435 000 euró Olaszországban Kinek jó? Bárkinek, aki a tiszta vezetési élményt keresi és megengedheti magának

Mikor ez a cikk megjelenik, a Ferrari éppen különleges rendezvényt tart Miamiban a kiemelt ügyfeleinek. Az egyhetes programban természetesen volt autózás (ahová a világ más részeiről magukkal hozták Ferrariaikat), és része a hétvégi Forma-1-es Miami Nagydíj is, de a csúcspontja, egy új Ferrari leleplezése. 70 éve indult meg a Ferrari értékesítése az Egyesült Államokban, többek között ezért is tart az olasz márka most először világpremiert ott.

Te, kedves olvasó a Ferrari nagy családjának tagjaival (így hívja hűséges vevőit a gyár) egyszerre ismerkedhetsz meg az új autóval, mivel a világ néhány kiváltságos újságírójával egyetemben a Vezessnek is lehetősége volt, hogy már április 16-án találkozzon a modellel. Alig vártuk, hogy lejárjon a titoktartási szerződés és megmutassuk nektek.

Nem titkok, hogy jövőre érkezik a Ferrari első tisztán elektromos hajtású modellje, és a Maranello központú vállalat jó ideje gyárt hibrid hajtású autókat is, ám nem temeti a V12-es motort sem. Sőt! A V12 él és virul, brutálisabb, mint valaha. Itt a bizonyíték!

Ahogy Enrico Galliera, a Ferrari marketing- és kereskedelmi igazgatója fogalmazott: „a Ferrari modelljeit két dolog határozza meg: mire vágynak a vevők és mit enged meg a szabályozás világszerte.”

Így született meg ez a vadiúj kétüléses GT.

Bár az autó sok-sok részlete különleges, a legtöbbet a V12-es motorról volt szó a titkos maranellói bemutatón. Hiszen ahogy a helyszínen lejátszott videóban az alapító, Enzo Ferrari megfogalmazta: a V12 a Ferrari esszenciája.

Olyannyira hangsúlyos a V12 szerepe, hogy az autó nevét is ez adja. 12Cilindri (dódicsi csilindri, tizenkét henger). Azoknak a vásárlóknak épül, akik értékelik a Ferrari hagyományait, hiszen a márka első autója is V12-es motorral készült 1946-ban.

Ahogy elődeit (812 Superfast, F12berlinetta, 599, 575, 550 stb.) az új modellt is az 1950-es, ’60-as évek GT modelljei inspirálták, amelyek hosszútávú versenyen indultak. Ekkor fontossá vált a versenyzők komfortja, de megmaradt a versenyautós teljesítmény. Ez köszön vissza a 12Cilindriben, hiszen számos részletében felülmúlja az eddigi legvadabb GT-t, a 812 Competizone-t is.

Miami annál is inkább jó választás volt a bemutató helyszínéül, mert a Ferrari 12Cilindri egyértelműen utal a Daytona 365 GTB-re. Az 1968-1973 között gyártott modell leghíresebb filmszerepe (bár a sorozatban Corvette alapokra épített replika szerepelt, ezért cserélték később le a gyár kérésre egy Testarossára) a Miami Vice sorozat volt, ahol a James „Sonny” Crockett rendőrt alakító Don Johnson üldözte vele a rosszfiúkat, stílusosan. Valahogy így:

Külső

Ámulat és csodálat – valahogy így reagáltunk újságírók, amikor a Ferrari gyár közepén található formatervezési központ (Centro Stile Ferrari) második emeletén tartott rendezvényen lehullt a lepel az autótól.

Miközben megtartotta a GT-kre jellemző arányokat, a 812-höz képest kevésébe extrém, sokkal letisztultabb a 12Cilindri (dódicsi csilindri) formája. Flavio Manzoni és tervezőcsapata tökéletes munkát végzett, hogy viszont lássuk a ’60-as évek jegyeit, úgy, hogy az ma is divatos legyen. Az őrületesen hosszú motorháztető és a hátsótengelyre ültetett utascella adja az alapot, amelyet a különleges tetőív tesz teljessé.

Szinte felszántja az utat, olyan ék alakot formáz az autó, azt az érzetet keltve, mintha száguldana álló helyzetben is. A képek nem hazudnak, hosszú, széles, lapos a 12Cilindri:, 4733x2176x1292 mm a befoglaló mérete.

Bár egyértelműen hajaz a Daytonára, de nem azt akarták újra alkotni, hanem maga az időszak, amelyben született adta az ihletet. Mint Flavio Manzonitól megtudtuk az űrkorszak hajnala, az akkori technológia, az épületek, az űrrepülés, de olyan filmek, mint a 2001 Űrodüsszeia vagy a későbbi Star Wars is inspirációt jelentettek. Ugyanakkor valami nagyon újat akartak létrehozni.

Tiszta vonalak és kifinomultság jellemzi az autót, de az egyszerűnek tűnő formát látványos részletek teszik ikonikussá. Beszéljünk akár a Daytonára hajazó fényszórókról, a deltaszárnyat formázó hátsó részről, a tető formájáról vagy gyönyörűen domborodó sárvédőívekről.

Elődeihez képest jelentősen megváltozott az orr-rész, míg korábban hosszúkás fényszórókat alkottak a tervezők, most a lámpák egy körbefutó sávba integrálódtak. Ez a sáv nemcsak elöl uralja a látványt, de elfut egészen a hátsó tengelyig, majd tovább a hátsó lámpáig, ahol körbezárja az autót.

Leszámítva a versenyautók Gurney-szárnyára emlékeztető apró spoilert, a tetőív meredeken vezet az autó faráig. Ugyanakkor kapott rendes szárnyat is a 12Cilindri, csak elsőre nem látszik (sajnos a fotókon sem). A tervezők a fix hátsó spoiler helyett két aktív, a hátsó részbe simuló szárnyat alkalmaztak. Orrmotoros V12-es Ferrarin most először használnak aktív aerodinamikai elemeket.

A hátsó szélvédő oldalsó végeibe „integrálták” az aktív spoilereket, létrehozva ezzel a jellegzetes delta formát – utalva az említett repülés korszakra. Vagyis a lámpák feletti fekete részek olyan szárnyak, amelyek a sebesség, a hosszanti és keresztirányú gyorsulás függvényében változtatják állásszögüket, illetve fékezéskor is felnyílnak, növelve a hátsó tengelyre ható leszorítóerőt. 60 és 300 km/óra között aktívak, mert itt van jelentős hatásuk. Maximum 10 fokos szögbe állnak, így 300 km/óránál 50 kilogrammal növelik a leszorítóerőt.

Nemcsak a fényszórókat magában foglaló sáv, hangsúlyos, de a sokfelé feltűnő fekete elemek is egyértelmű kontrasztot állítanak a 12Cilindiri alapszínével. Ezek a fekete részek, amelyek alul körbefutnak az autón, és az aerodinamika kiemelkedően fontos részei, karbonból is rendelhetőek. Elöl a splitter, hátul diffúzor segít az útra ragasztani az autót.

Hagyományosan, oldalanként 2-2 kipufogót kapnak a V12-es Ferrari modellek, itt is ilyeneket látunk. Abroncsai a mai kornak, illetve a motorteljesítménynek megfelelően óriásiak, elöl 275/35ZR21, hátul 315/35ZR21 méretűek.

12Cilindri Spider A Ferrari nemcsak egy, hanem rögtön két autóval készült a biztonsági őrökkel felügyelt bemutatóra. Ugyanis az eddig bemutatott Berlinetta mellett egy külön teremben nagyjából 10 percig láthattuk a Spider változat is. Története során először a Ferrari egyszerre mutatta be a kupé és nyithatótetős kivitelt. Mint Enrico Galliera, a Ferrari marketing- és kereskedelmi igazgatója elárulta nem akarták korlátozni a vevőket, hogy kupé vagy nyithatótetős modellt választanak-e, mert területenként eltér a népszerűségük, így például az USA-ban több Spider, Ázsiában több Berlinetta fogy. És persze ott vannak azok, akik mindkettőt megveszik majd. A nyitható fémtető hasonlóan működik, mint az SF90-nél 14 másodperc alatt alakul át az autó, 45 km/óráig akár menet közben is. Menetdinamikában nincs különbség, mert a Spider csupán 60 kilóval nehezebb az 1560 kilós zárt modellnél. Csomagtartójuk eltérő: 270 liter vs. 200 liter a Berlinetta javára. A Spiderben a komfortot az ülésekből áramló meleg levegő (légsál) fokozza. Beültünk Sonny Crockett új autójába 1 /9 Fotó megosztása: 2 /9 Fotó megosztása: 3 /9 Fotó megosztása: 5 /9 Fotó megosztása: 6 /9 Fotó megosztása: 7 /9 Fotó megosztása: 9 /9 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Belső

Nemcsak a Spider vevőknek jut a napfényből, ugyanis a Berlinetta üvegtetőt kap, igaz ez a design kedvéért sötétített kivitelű kívül, de az így bejutott fény tágasabbnak mutatja majd a kétszemélyes belsőt. Többféle ülést választhatnak a vevők az autóhoz van komfortosabb és van karbonvázas versenyülésszerű. Utóbbit próbáltuk, versenypályára való. Ami közös bennük, hogy mindkettővel a nagyjából a földre ülünk le.

Bár a Ferrari sok tekintetben őrzi a hagyományokat, az utastér a mai, modern kor színvonalát tükrözi. Így aztán képernyők uralják a látványt. Mivel az utastér felépítése a Roma és Purosangue (nem is beszélve az Icona sorozatról) modelleknél bevezetett kettős pilótafülke koncepcióra épül, így extraként az utast is kaphat egy 8,8”-os kijelzőt, hogy jobban átélje az autózást. Persze van egy képernyő a vezető előtt és középen is. Előbbi 15,6, utóbbi 10,25 col átmérőjű.

A Ferrari 12Cilindri fedélzeti rendszere kezeli az Apple CarPlay® és Android Auto® mobil csatlakozási megoldásokat és a kardánalagúton vezeték nélküli töltőt is kialakítottak. A zenei élményről többféle hangrendszer gondoskodhat, a csúcsot a Burmester®-rel közösen fejlesztett, 15 hangszórós, 1600 W-os teljesítményű hangrendszer jelenti.

Kormánya ismerős lehet más Ferrari modellekből. Középen alul egy érintésérzékeny résszel lehet róla beindítani a motort, és minden a vezetéshez szükséges funkció elérhető rajta. Így a menetmód választó Manettino mellet az irányjelzők, a lámpák és az ablaktörlő is innen szabályozhatók. A kormány mögött csak a váltó füleket találjuk, de ezekre sincs mindig szükség, hiszen alapvetően automataváltós a Ferrari 12Cilindri.

Technika

Továbbra is transaxle elrendezésű hajtásláncot használ V12-es GT modelljénél a Ferrari. Azaz a sebességváltó nem közvetlenül az elöl beépített motor mögött található, hanem a differenciálművel egybe építve a hátsó tengelyen. Ez javítja az autó súlyelosztását.

Történetében először nyolcfokozatú sebességváltót épít V12-es modellbe a Ferrari, az elődmodellben még hétsebességes volt. A váltó duplakuplungos kivitelű, differenciálműve elektronikus vezérlésű, részlegesen önzáró szerkezet.

Az új váltó a nagyobb átmérőjű kerekek miatt az alsó fokozatban rövidebb (-5%) áttételeket alkalmaz, a nyolcadik fokozat viszont kifejezetten a takarékos, autópályás üzemet támogatja. A váltási idő javult, az új szerkezet 30 százalékkal gyorsabb, mint a korábbi V12-eseknél.

El is értünk az autó talán legfontosabb részéhez: a motorhoz. A 6496 köbcentis szerkezet hozza azt a teljesítményt, amelyet a 812 Competizione esetében láttunk (830 LE). Miért nagy szám ez? mert a 12Cilindri jelenlegi változata a 812 Superfast (800 LE) azaz az alapváltozat utódja, és biztosak lehetünk benne, hogy készül majd még vadabb kivitel.

Tehát az új V12-es szívómotor maximális teljesítménye 830 LE, 9250 fordulatszám mellett. Csúcsnyomatéka 678 Nm 7250-es főtengelyfordulatnál. A teljes nyomaték 80%-a már 2500-as fordulatszámnál rendelkezésre áll. A bemutatón kivetített teljesítménygörbe alapján alul visszafogottabb lesz a motor működése, de nagyjából 4000-es fordulatszámtól meredeken emelkedik a teljesítmény. A maximális fordulatszám 9500.

Annak érdekében, hogy a V12-es ilyen magas fordulatszámra képes legyen, a mérnökök a motor alkatrészeinek súlyának és tehetetlenségének csökkentésén dolgoztak – árulta el a fejlesztést vezető Gianmaria Fulgenzi.

Ezért titánból készült hajtórudakat alkalmaznak, amelyek 40%-os megtakarítást jelentenek az acélból készült elemekhez képest. A dugattyúkhoz más alumíniumötvözetet használtak, így azok is könnyebbek, illetve a 3%-kal könnyebb forgattyús tengely is segített növelni a maximális fordulatszámot.

Turbómotoroknál megszokott, hogy úgy állítják az elektronikát, hogy beáldoznak valamennyit a maximális nyomatékból az egyenletes leadás érdekében. A Ferrari most szívómotornál alkalmaz valami hasonlót. Olyan szoftvert (Aspirated Torque Shaping (ATS)) fejlesztettek, amely 3. és 4. fokozatban szabályozza az elérhető maximális nyomatékot, javítva annak érzékelését és így a vezetési élményt.

Nemcsak a motor ereje számít azonban, hanem annak hangja is egyértelműen fontos a Ferrari-élmény szempontjából. Az alapot a hat az egyben kipufogó-leömlő adja, amely úgy alakítottak ki, hogy azonos hosszúságúak legyenek. Ez azonban a mai zajkibocsátási korlátozások mellett már nem feltétlenül elég, így az utastérbe rezonátorok segítségével erősítik fel a motor hangját, így tisztább, teltebb hang érkezik, különösen magasabb fordulatszámon.

Sokszor beszéltünk itt az elődmodellről és a részegységek továbbfejlesztéséről. De mi sem bizonyítja jobban, hogy a 12Cilindri (dódicsi csilindri) tökéletesen új típus, hogy új padlólemezre épül. Az alumíniumból épült önhordó szerkezet tengelytávolsága 20 milliméterre csökkent a 812 Superfasthoz képest. Ugyanakkor nagy figyelmet fordítottak az öntött acélszerkezetek, mint a lengéscsillapító tornyok, valamint az A- és C-oszlopok torziós merevség javításara, amelyet sikerült 15 %-kal növelni. A merevebb karosszéria jobb visszajelzéseket, csendesebb futást eredményez.

Mint Gianmaria Fulgenzi elárulta, a rövidebb tengelytávolság (2700 mm) mozgékonyabbá, izgágábbá tette az autót, de ezzel valamelyest romlott az egyenesfutása. Nem a Ferrari lett volna, ha erre nem keresnek megoldást. A négykerék kormányzás tudását használják ki. Ez parkoláskor az elsőkkel ellentétes irányba fordulva csökkenti a fordulókört, míg nagysebességű kanyarokban azokkal azonos irányba állva javítja a stabilitást. A két hátsó kerék kormányzásást immár külön irányítva egyeneseben és enyhe ívű gyors kanyarokban stabilizáljak az autó hátulját.

Mint megtuduk összességében kiszámíthatóbb az 12Cilindri dinamikus viselkedése, mint a V12-es GT-ké korábban, ez azonban nemcsak a fentiek miatt van így, hanem a számos elektronikus rendszer összehangolása is kellett hozzá. Így bekerült a 296 GTB-n debütál brake-by-wire (elektronikus vezérlésű fékrendszer) és a Side Slipe Control (SSC) legújabb változata is. Utóbbi a differenciálmű, a sebességváltó adatai és számos más érzékelő értékei alapján megakadályozza az autó oldalirányú csúszását. Sőt, van egy tapadásszámító logika is, amely a gyorsulási adatok, illetve az SSC által becsült oldalsó csúszási szög segítségével a Ferrari 12Cilindri még kormányzás közben is képes megbecsülni a gumiabroncsok tapadási szintjét.

Dinamika

Elődjénél ugyan valamelyest nehezebb a 12Cilindri, a nagyobb teljesítménnyel sikerült ezt ellensúlyozni, így hozza azt a dinamikát, mint elődje. Nulláról 100 km/órára 2,9 másodperc alatt gyorsul (Spider: 2,95s Spder), 0-200 között 7,9 másodperc telik el (8,2s). A két karosszériaváltozat végsebessége azonosan 340 km/óra feletti.

Az említett elektronikus rendszerek, nemcsak gyorsításkor segítik a vezetőt, de lassításkor is, ugyanakkor a fő feladat – az abroncsok mellett – az elöl 398 x 38 mm, hátul 360 x 32 mm méretű féktárcsákon van. A másféltonnás sportkocsi ezekkel 31,4 méter alatt képes 100 km/óráról megállni, 200-ról vészfékezéssel 122 méter szükséges.

Beültünk Sonny Crockett új autójába 1 /26 31,4 méter alatt képes 100 km/óráról megállni 31,4 méter alatt képes 100 km/óráról megállni Fotó megosztása: 2 /26 Fotó megosztása: 3 /26 Fotó megosztása: 5 /26 Fotó megosztása: 6 /26 Fotó megosztása: 7 /26 Fotó megosztása: 9 /26 Fotó megosztása: 10 /26 Fotó megosztása: 11 /26 Fotó megosztása: 13 /26 Fotó megosztása: 14 /26 Fotó megosztása: 15 /26 Fotó megosztása: 17 /26 Fotó megosztása: 18 /26 Fotó megosztása: 19 /26 Fotó megosztása: 21 /26 Fotó megosztása: 22 /26 Fotó megosztása: 23 /26 Fotó megosztása: 25 /26 Fotó megosztása: 26 /26 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Költségek

A 12Cilindri a középutat jelenti a Ferrari kínálatában, ahol a komfort oldalon ott sorakozik a Roma és a Purosangue, míg a másik oldalon a 296 GTB és GTS, illetve a végletként az SF90 modellek. A 12Cilindri hozza az extrém teljesítményt, ám azt komforttal kombinálja.

A bemutatón az 12Cilindri Berlinetta olaszországi árát kommunikálták, ami 395.000 euró (153 millió forint) ez magyar forgalomba-helyezéssel több az eltérő forgalmi adó miatt. Spiderként ennél is többe kerül, 435.000 euró (195 millió forint) az ára.

Ellentétben például a Purosangue-gal a 12 Cilindri-ről nem szivárogtattak a vevőknek előzetesen információkat. Sokkal inkább tagadták érkezését. Most a cikk megjelenésével indul majd az igazi forgalmazás, amikor a vevők is meglátják. Ennek ellenére vélhetően gyorsan nő majd a várakozási lista. Az első vásárlók már 2024 negyedik negyedévében megkaphatják az autójukat.

A Ferrari 12Cilindri a vezetés szerelmeseinek szól, azokhoz, akik értékelik a márka történelmét, hagyományait. Mi már alig várjuk, hogy kipróbálhassuk!

Mellette – Ellene Különleges külső, egyedi megoldásokkal

V12-es szívómotor

Aktív aerodinamika

Négykerék-kormányzás

Brutális menetteljesítmény Az ára

