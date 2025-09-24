Az 53-as számú főúton több extrém gyorshajtót kaptak lencsevégre az egyenruhások: egy Tesla vezetője 90 helyett 170-nel, egy Mercedes sofőrje pedig ugyanott 212 km/h-val hajtott.

A Tesla üzembentartója 210 ezer forintos bírságról szóló csekket kap, a másik esetben a maximális, 468 ezer forintos büntetést szabták ki.

Tompán is egy Mercedes vezetője lépte túl jelentősen a megengedett sebességet, 50 helyett 119 km/h-s tempóval száguldott – 312 ezer forintos bírságért. Hárman együtt 990 ezer forintot fizetnek.