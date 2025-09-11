A videón rögzített incidens a D4-es autópályán történt, Csehországban. A prágai autópálya-rendészet munkatársai figyeltek fel két motorosra, akik menet közben jócskán túllépték az autópályán megengedett legnagyobb sebességet. A 130-as sebességkorlátozású szakaszon folyamatosan a 200 km/óra körüli tempóban haladtak. Az autópálya-rendőrség járőrei ezért mindkét motorost megállították, hogy a szabálysértés miatt intézkedjenek.

Az ellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy egy nőről és egy férfiról van szó, akik egyáltalán nem ismerték egymást, csak a haladási sebességük volt közös. Mindkét szabálysértő együttműködött a rendőrökkel, elismerték a hibájukat és bocsánatot kértek. A férfi motoros ráadásul korrekten beismerte, hogy nem is ülhetett volna a motorra, mivel 2026. október végéig el van tiltva a vezetéstől.

Az elvégzett szondáztatás negatív lett, és míg a motoros nő számára az ügy egy helyszíni bírsággal lezárult, a másik szabálysértőt a helyi rendőrőrsre szállították további eljárás céljából.