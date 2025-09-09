Míg a „check engine” sokszor csak apróbb problémákra utal (persze van, hogy elég komolyakra), az olajnyomás-jelző azonnali beavatkozást igényel, hiszen a motor épsége múlik rajta.

Miért gyullad ki az olajlámpa?

A legtöbb autóban egy piros olajjelzés figyelmeztet kritikusan alacsony olajszintre vagy olajnyomásra, de egyes modellekben külön narancssárga szimbólum is van, amely csak a kelleténél alacsonyabb olajszintet jelzi. Bármi is legyen az ok, ez a felvillanó piktorgram mindig azt üzeni: minél előbb állj meg egy biztonságos helyen, állítsd le a motort és ellenőrizd az olajszintet.

A jelzés hátterében állhat:

túl alacsony olajszint,

meghibásodott olajszivattyú,

hibás olajnyomás-érzékelő.

Mi a teendő?

Ha megálltál, nyisd fel a motorháztetőt, és ellenőrizd a nívópálcával az olajszintet. Ha kevés az olaj, a pótlás gyakran megoldja a gondot – de csak akkor folytasd az utat, ha a lámpa kialszik. Ha elegendő olaj van a rendszerben, de a jelzés nem tűnik el, nagyobb bajról lehet szó. Ilyenkor jobb azonnal autómentőt hívni, és szervizbe vitetni a járművet.

Miért veszélyes mégis továbbmenni?

Az olaj a motor vére, ha nincs belőle elég, vagy nem jut el a kenési pontokra, a motor kenés nélkül fut, túlmelegszik, és akár teljesen tönkre is mehet. Egy teljes motorcsere milliós tétel lehet – sokkal drágább, mint időben félreállni és segítséget hívni.

Szóval ha kigyullad az olajlámpa, ne reménykedj abban, hogy „hazáig kibírja”. Inkább állj meg, ellenőrizd az olajat, és szükség esetén vidd szerelőhöz.

