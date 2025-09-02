Újabb tanulságos videót tett közzé az autópálya-kezelő, figyelmetlen sávváltás okozott komoly kalamajkát. Sajnos most sem derült ki, hogy a baleset pontosan mikor és hol történt a hazai gyorsforgalmi úthálózaton.

Egy külső sávban érkező autós előzni akart, úgy gondolhatta, pont befér a belső sávban érkező furgon elé. Elszámolta magát, nem volt elég hely, innentől pedig csak utas volt az autóban.

Az elkerülhetetlen ütközés után előbb a belső szalagkorlátnak ütközött, majd az árokban állt meg. Személyi sérülés nem történt.

Ne legyél lusta levenni lábadat a gázról vagy kikapcsolni a tempomatot! Inkább várj, amíg biztonsággal be tudsz sorolni!

Mindig nézz körül, hogy mi zajlik körülötted, milyen a forgalom a környezetedben!

Egy rossz döntés nemcsak a saját biztonságodat, hanem a többi közlekedőét is veszélyezteti!

