MEGÁLL AZ ÉSZ #103 - Közlekedésbiztonság a mindennapokban 🤯 Na, így ne válts sávot soha! 🎥 Megdöbbentő képsorokat rögzített az egyik forgalomfigyelő kameránk július elején az M1-es autópályán. Egy teherautó műszaki hiba miatt félrehúzódott a pihenőből kivezető gyorsítósávra, ami egyben a csomópont lehajtó sávja is. 😒 Egy belső sávban érkező autós - általunk nem ismert okok miatt - hirtelen a belső sávból a külső sávba sorolt ki egy kamion takarásából, és az ott álló teherautónak ütközött. 😳 Csodával határos módon a balesetben az autó vezetője csak könyebb sérüléseket szenvedett, a járműből saját lábán szállt ki. 👉 Az autópályán mindig körültekintően válts sávot! Győződj meg róla, hogy biztonságosan be tudod fejezni a megkezdett manővert - hogy látod azt a útszakaszt, ahová tartasz, megfelelő sebességet választasz és az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedsz! ⚠️ Soha ne kényszeríts másokat hirtelen fékezésre, irányváltásra! Ebből újabb balesetek, balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki, de a fantomdugók is sokszor hirtelen sávváltásokból, váratlan esetleg rosszütemű fékezések miatt jönnek létre. 🙏 A közlekedés társas-játék! Közlekedj felelősséggel!